Dolaskom uskrsnih blagdana na istarskim prometnicama se očekuje povećanje prometa. Pojačan promet očekuje se na tunelu Učka, Istarskom ipsilonu te na svim većim prometnicama koje vode prema turističkim središtima na obali.

Policijska uprava istarska izvijestila je da će provoditi pojačane aktivnosti u koje će se uključiti maksimalno raspoloživ broj policijskih službenika i opreme zbog kontrole prometa.



Apeliraju građane da se pridržavaju prometnih propisa te savjetuju sljedeće:

na put krećite odmorni te ako ste umorni stanite i odmorite, izbjegavajte polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena

prije polaska na put provjerite ispravnost vozila, stanje guma i posjedovanje odgovarajuće opreme

informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama te o gužvama

vežite se sigurnosnim pojasom

pobrinite se za primjeren smještaj djece u vozilu

brzinu kretanja prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti

poštujte ograničenja brzine

ne konzumirajte alkoholna pića ili drogu prije i za vrijeme vožnje

bez obzira na žurbu, ne ulazite u rizična pretjecanja

pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vozila kako ne bi došlo do nalijetanja na vozilo ispred

prilikom vožnje autocestom krećite se desnom prometnom trakom, a lijevu koristite samo za pretjecanje

na autocesti ne zaustavljajte niti parkirajte motorno vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno uređene i obilježene

prilikom vožnje autocestom ne prelazite vozilom iz trake u traku, ne pretječite prometnom trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, držite potreban razmak, ne požurujte vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih i zvučnih znakova

ukoliko dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah adekvatno osigurajte kako bi otklonili nove opasnosti te žurno obavijestite policiju.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 tona na pojedinim državnim cestama bit će: 18. travnja od 15 do 23 sata, 19. travnja od 15 do 23 sata, 20. travnja od 14 do 23 sata te 21.04. od 14 do 23 sata.

Zabrana se odnosi na dio državne ceste D21 na relaciji GP Kaštel (granica R Slovenije) - Buje - čvor Kanfanar, osim na dionici državne ceste D21 od čvora Kanfanar - do Pule (spoj s D66), na dio državne ceste D66 od čvora Pula (A9) - Raša - Opatija - D8, na državnu cestu D200 na relaciju Buje (D21) - GP Plovanija, na državnu cestu D300 relacija Buje (D21) - Umag te na dio županijske ceste Ž5002 na relaciji Novigrad - Tar - Poreč - Vrsar (spoj s D21), dok na autocestama zabrana nema.