Čistio zgradu pa pronašao nešto zbog čega je odmah pozvao policiju

Muškarac je čistio zgradu i pritom pronašao mali arsenal oružja u petak u Brodsko-posavskoj županiji.

Policijski službenici su odmah došli kod muškarca i na siguran način preuzeli: jedan ručni bacač raketa M80 64 mm (tzv. Zolja), jednu ručnu kumulativnu bombu M79, četiri tromblonske kumulativne mine M60, osam ručnih bombi M75, pet ručnih improviziranih bombi, dvije tromblonske trenutne mine M60, jednu tromblonsku osvjetljavajuću minu M62 i jedno streljivo za PAT 20 mm.

Policija podsjeća da je i dalje u tijeku kampanja "Manje oružja - manje tragedija" u sklopu koje građani mogu pozvati policiju na broj 192 i dragovoljno predati oružje bez straha od sankcija.

Arsenal oružja Foto: PU brodsko-posavska