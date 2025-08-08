Čistio drvarnu pa se šokirao: Odmah pozvao policiju

Policijski službenici imali su pune ruke posla s dvojicom građana koji su odlučili raščistiti svoje zalihe oružja.

Prvo je muškarac s područja Duge Rese policiji dragovoljno predao 1 pušku i 199 komada streljiva, zatim 500 gr plastičnog eksploziva, 500 gr privrednog eksploziva, 10 komada detonatorskih kapisli i 70 cm sporogorećeg štapina.

Osim toga je muškarac s područja općine Josipdol prilikom čišćenja drvarne pronašao 2 ručne bombe i 7 tromblonskih mina.

Predano oružje Foto: PU karlovačka

"Sve navedeno je izuzeto i pohranjeno te će biti uništeno prilikom organiziranog uništavanja", objavila je policija.

Zahvalili su se građanima koji sudjeluju u akciji "Manje oružja, manje tragedija" i pridonose sigurnosti predajom oružja. Protiv građana koji prijave zabranjeno i dozvoljeno oružje nadležnom tijelu radi predaje, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.