Pogledajte kamo turisti bježe od vrućina: "Ovdje je ugodnih 8 stupnjeva"

U Pećinskom parku Grabovača u Perušiću živo je ovih dana. Grupa za grupom u posjetu najvećoj i najpristupačnijoj, špilji Samograd.

"Jako puno turista ove godine bilježimo čak i lagani rast u srpnju i prvim danima kolovoza i traže spas od vrućina koje ovih dana vbladaju Hrvatskom i sve ih se više odlučuje posjetiti špilju Samograd i spustiti se na ugodnih 8 stupnjeva", objašnjava Jelena Milković, ravnateljica PP Grabovača.



I stoga se valja dobro pripremiti za posjet ovoj špilji, osim jakne dobro je sa sobom uzeti i majicu a to zna većina posjetitelja koji dolaze spremni.



"Za sad mi je jako divno vani je sad već oko 30 stupnjeva morali smo se penjati preko 100 i kusur stepenica i tako da smo se vrlo zagrijali pa je ovdje jako ugodno", kaže Goran iz Osijeka.

Vani je pakleno ali unutra je pravo osvježenje

Nije kao u špilji ali je na jednom od velebitskih vrhova, Zavižanu zabilježeno u 14 sati tek 24 stupnja uz umjeren vjetar stoga ne čudi da su mnogi spas od vrućina potražili baš ovdje.

