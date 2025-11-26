Policija dronovima češlja svaki kat Vjesnika, kriminalist: "Ovo je najzahtjevnija vrsta očevida, evo gdje nastaje problem..."

Od ranog jutra kod Vjesnika su policijski dronovi u akciji. S obzirom na to da je građevinarska struka rekla kako ulazak u neboder nije siguran, velika većina policijskog očevida obavit će se iz zraka.

Uz policiju očevidom rukovodi Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu. Podsjetimo, za sada je dvoje uhićenih. Ključno je pitanje koja će biti kvaliteta izuzetih dokaza.

Kada Vjesnikov neboder bude srušen, postavlja se i pitanje gdje i na koji način će se zbrinuti sav građevinski otpad.

Do početka adventa broji se sitno. Prometni kaos na zagrebačkim cestama postao je svakodnevica, a ključno pitanje na koje većina Zagrepčna traži što hitniji odgovor - kada će se njihov život vratiti u normalu.

Kako javlja reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, policijski očevid do 19 sati u srijedu i dalje nije završio, a Dnevnik Nove TV doznaje da istražitelji dolaze tamo i u četvrtak.

Domagoj Mikić, novinar Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Pripadnici intervnetne i specijalne policije zajedno s dronovima češljali su doslovno kat po kat. Ulazak policajaca, zasada, nije opcija.

Mikić je o Vjesniku razgovarao i s kriminalistom Željkom Cvrtilom.

"Birajući između sigurnosti policijskih službenika i ostalih djelatnika koji bi ulazili u Vjesnik te kvalitetno obavljenog očevida, svakako se treba više bazirati na sigurnost ljudi. Ova nova metoda koja se primjenjuje je dobra, ali i zahtjevna. Drugačija je nego dosad. Ovdje ne mogu ljudi direktno izuzeti materijalne tragove, a to može biti problem zato što onda postoji manjak materijalnih dokaza s kojima možete povezati osumnjičenike", objasnio je Cvrtila.

Željko Cvrtila, kriminalist Foto: DNEVNIK.hr

Kako kaže, očevidi nakon požara i eksplozija su najzahtjevnije vrste očevida zbog uništenja okolnog materijala, a čak i da se može ući u zgradu bilo bi problematično.

Ovakva vrsta očevida može trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

"Ovdje je sada najbitnije utvrditi odakle je požar krenuo, utvrditi koji su postojali okolni materijali te koja je bila njihova temperatura paljenja, kako bi se moglo zaključiti jesu li potpaljeni materijali koji su se ovdje navodno koristili bili dostatni da zapale materiju, ili se koristilo nešto dodatno. Odnosno, treba se pokušati utvrditi je li se dogodio slučajni požar ili podmetanje", zaključio je Cvrtila.