Dnevnik Nove TV donosi rijetke fotografije: Pogledajte unutrašnjost Vjesnikova nebodera nakon strašnog požara

Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HCPI) nakon požara u Vjesnikovu neboderu napravio je niz monitoringa.

Zajedno s njihovim stručnjacima Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te predstavnici Grada Zagreba u ponedjeljak su donijeli odluku o rušenju Vjesnika.

Uklanjanje nebodera izvršit će se zbog opasnosti urušavanja i radi organizacije prometa, poručio je ministar Branko Bačić.

Evidentirana su ozbiljna oštećenja, a prije rušenja potrebno je napraviti očevid unutar samog nebodera. Svaki ulazak u zgradu je na vlastitu odgovornost, napomenuo je ministar.

Jedna od rijetkih osoba koja je nakon požara bila u Vjesniku je i Mario Todorić, statičar iz HCPI-a, koji je fotografirao unutrašnjost nebodera nakon kobne večeri.

