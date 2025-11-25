Vjesnik će se rušiti miniranjem, arhitekt upozorio na veliki problem: "Ima jedna stvar koju nitko nije spomenuo, a jako je bitna..."

Od nepovratno oštećenog nebodera od 16 katova, visokog 67 metara i nekadašnjeg novinskog diva - ostat će prašina i dim. Vjesnik će se srušiti metodom miniranja.



"Izglednije je uklanjanje putem miniranja, kako ne bi bilo mehaničkog uklanjanja s velikim kliještima, zbog toga što je cijela konstrukcija jako oštećena pa bi tako teški građevinski radovi na gornjim katovima mogli prouzrokovati kolaps cijelog nebodera", poručio je Branko Bačić, ministar graditeljstva i državne imovine.

Struka još ne može sa sigurnošću o svemu jer unutar same lokacije još nisu bili. Čeka ih detaljan pregled prostora i konstrukcije.



"Ako se radi o miniranju i ako se radi o onoj metodi o kojoj smo mi razgovarali - to bi bila takozvana rotacija, odnosno prevrtanje objekta. To traje nekoliko desetaka sekundi i onda dok se slegne prašina. Radi se o minutama, no sama priprema je naravno dulja, to traje tjednima", objasnio je Mario Dobrilović s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

Ministar vjeruje - sve će biti riješeno već u prosincu.



"Ja se nadam da bi za maksimalno dva do tri tjedna trebali napraviti projekt i onda slijedi ugovor sa izvođačem te uklanjanje", rekao je Bačić.

Dvadesetak domaćih tvrtki može obaviti posao rušenja miniranjem. Vremenski fakor ipak je bio presudan kod odabira te opcije - smatra poznati arhitekt jer pripreme za miniranje puno su kraće nego kod strojnog rušenja koje bi trajalo mjesecima.



"Događalo se već da su se takve kuće minirale, pa su komadi letjeli po 100, 200 metara, pa je u Njemačkoj na 2 kilometra netko poginuo. Miniranje samo po sebi nosi određeni hazard, a rušenje mehaničkim putem se, po meni, može kontrolirati. Ima i jedna stvar koju nitko nije spomenuo do sada, a jako je bitna - mi tu govorimo o nekakvih 20, 30 tisuća kubika betonskog otpada, a Grad Zagreb je izuzetno ograničen s mjestom i s mogućnostima odlaganja takvog otpada", upozorio je arhitekt Otto Barić.

Grad Zagreb muku muči i s gužvama. Za nekoliko dana trebala bi se otvoriti nova prometna traka na Slavonskoj aveniji što će umanjiti trenutačnu kaotičnu situaciju, ali zbog Adventa - počinje i nova posebna prometna regulacija.



"Do kraja tjedna očekujemo premosnicu, proširenje za još dvije trake sjevernog kolnika Slavonske, kako bi imali dvije trake i u smjeru zapada i u smjeru istoka. To će olakšati prometno stanje, međutim ne može u potpunosti nadomjestiti podvožnjak, ali za dvije trećine vozila će biti prohodno", poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Rušenje u smjeru prema Savskoj ulici, zasad se čini kao najsigurnije rješenje. A kada je riječ o sigurnosti građana - u projektu će se definirati sigurnosni perimetar.



"Neće biti širi, veći nego što je sad ova regulacija prometa, ali će se pojačati nekakve zone, barijere i neke tehničke mjere zaštite u komunikaciji, naravno s okolinom, to je nešto što se tako radi", nadodao je Dobrilović.

A što će niknuti umjesto Vjesnika na zemljištu koje je u većinskom državnom vlasništvu - već se razmatra.

Galerija 2 2 2 2