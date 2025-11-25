Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
pitanje sigurnosti

Vjesnik će se rušiti miniranjem, arhitekt upozorio na veliki problem: "Ima jedna stvar koju nitko nije spomenuo, a jako je bitna..."

Piše Dina Ćevid/DNEVNIK.hr, 25. studenoga 2025. @ 19:23 komentari
Vjesnik - 2
Vjesnik - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Službeno je odlučeno - Zagreb ostaje bez svoje prepoznatljive vizure, zgrade Vjesnika. Nakon što je pala odluka o hitnom rušenju, intenzivno su se razmatrale moguće metode uklanjanja zgrade. Odluka je - rušenje miniranjem! A evo kada bi ga Zagrepčani mogli očekivati, kao i vraćanje prometne situacije u normalu.
Najčitanije
  1. Talijanska policija, ilustracija
    ITALIJA U ŠOKU

    Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
  2. Dijete s mobitelom, ilustracija
    Opasan trend

    Roditeljima stiglo dramatično upozorenje iz nekoliko škola: U ovoj grupi dijeli se zastrašujući sadržaj!
  3. Začini, ilustracija
    Javlja DIRH

    Provjerite zalihe: Povlači se popularni začin, nemojte ga stavljati u jelo!
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Novi udar na džepove vozača, ova naknada drastično poskupljuje: "Sve će završiti na leđima malog čovjeka..."
država se pravda
Novi udar na džepove vozača, ova naknada drastično poskupljuje: "Sve će završiti na leđima malog čovjeka..."
Državni tajnik Tonči Glavinić u Dnevniku Nove TV
TONČI GLAVINIĆ
Državni tajnik od rušenju Vjesnika: "Dvije su opcije za miniranje, a evo što bi bio najbolji izbor..."
Kad sve stane – oni voze: Krčki vatrogasci "Burom" spašavaju živote
Bura protiv bure
Kad je sve zatvoreno zbog orkanske bure, ovo vozilo spašava živote: "Ako se zaustavite - gotovo je"
Jugo stvorilo probleme diljem obale: "Ko da plivaš, teško se diše"
Problemi i sa smećem
Kaos u pomorskom prometu zbog olujnog vjetra: "Bilo je zeznuto, ali kapetan je bio vrhunski..."
Crobarometar: Milanović i dalje najpozitivniji političar, a jedan podatak se Plenkoviću neće svidjeti
Crobarometar za studeni
Ekskluzivno istraživanje Dnevnika Nove TV: Ovo se Plenkoviću neće svidjeti, po ovome je pretekao i Penavu
Vjesnik će se rušiti miniranjem, arhitekt upozorio na veliki problem: "Ima jedna stvar koju nitko nije spomenuo, a jako je bitna..."
pitanje sigurnosti
Vjesnik će se rušiti miniranjem, arhitekt upozorio na veliki problem: "Ima jedna stvar koju nitko nije spomenuo, a jako je bitna..."
Brutalni napad u Rimu: Migranti silovali 18-godišnjakinju pred zaručnikom
ITALIJA U ŠOKU
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
Provjerite zalihe! Povlači se popularni začin, nije siguran za konzumaciju
Javlja DIRH
Provjerite zalihe: Povlači se popularni začin, nemojte ga stavljati u jelo!
Roditeljima stiglo upozorenje: Djeca u grupama dijele zastrašujući sadržaj
Opasan trend
Roditeljima stiglo dramatično upozorenje iz nekoliko škola: U ovoj grupi dijeli se zastrašujući sadržaj!
Ukrajina navodno pristala na mirovni plan
BRUSE SE DETALJI
Oglasio se Zelenski nakon eksplozivne objave, ima uvjete za mirovni plan! Lavrov pobjesnio na Europu, javio se i Trump
Milanović odgovorio Thompsonu: "Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština koju su birali građani"
Posjetio muzej
Milanović odgovorio Thompsonu: "Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština koju su birali građani"
Pronađite razliku: Gospođa došla obnoviti osobnu, a službenici brzo shvatili da nešto ne štima
Jedan detalj bio je sumnjiv
Pronađite razliku: Gospođa došla obnoviti osobnu, a službenici brzo shvatili da nešto ne štima
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Brutalni napad u Rimu: Migranti silovali 18-godišnjakinju pred zaručnikom
ITALIJA U ŠOKU
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
Venezuela traži od međunarodnih zračnih kompanija da nastave letove - IATA
Otkazani letovi
Rat samo što nije počeo? Amerikanci poslali globalno upozorenje: "Situacija je opasna"
Roditeljima stiglo upozorenje: Djeca u grupama dijele zastrašujući sadržaj
Opasan trend
Roditeljima stiglo dramatično upozorenje iz nekoliko škola: U ovoj grupi dijeli se zastrašujući sadržaj!
show
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Preminuo je Jan Kling, član grupe ABBA
u 85. godini
Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin
Vjenčali se Sanja Cukon i Sead Bojić iz MasterChefa
"vožnja života!"
Vjenčao se naš par iz MasterChefa! Ovom fotografijom otkrili su prekrasnu vijest
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Novi soj gripe širi se svijetom: Cjepivo protiv njega nije učinkovito?
Stručnjaci su zabrinuti
Novi soj gripe širi se svijetom: Cjepivo protiv njega nije učinkovito?
5 razloga zašto vam je teško penjati se stepenicama
Fizioterapeut objašnjava
5 razloga zašto vam je teško penjati se stepenicama
zabava
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Jao…
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
tech
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
100 miljardi svijetlih točkica
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
Nove glasine
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
sport
Naišao na Jon Jonesa na ulici i srušio ga na pod: Slavni prvak nije imao šanse
poznati borci
VIDEO Naišao na Jona Jonesa na ulici i srušio ga na pod: Slavni prvak nije imao šanse
VIDEO Krvoločnim startom pokosio velikog BiH napadača: Ovo je ozljeda koja mu vjerojatno završava karijeru!
STRAŠNO
VIDEO Krvoločnim startom pokosio velikog BiH napadača: Ovo je ozljeda koja mu vjerojatno završava karijeru!
On pa Toni Fruk: Senzacionalni klinac odbio je Dinamo i sad je pred transferom života
Najkorisniji igrač lige
On pa Toni Fruk: Senzacionalni klinac odbio je Dinamo i sad je pred transferom života
tv
MasterChef: Renata će predstaviti tanjur inspiriran bivšim mužem: "Ovo je moje najbolje jelo u MasterChefu!"
NE PROPUSTITE!
Renata će predstaviti tanjur inspiriran bivšim mužem: "Ovo je moje najbolje jelo u MasterChefu!"
MasterChef: Renatina nominacija Damjana šokirala! "Jeste li svjesni koliko ste kontradiktorni?!"
TENZIJE
Renatina nominacija Damjana šokirala! "Jeste li svjesni koliko ste kontradiktorni?!"
MasterChef: Napeto kuhanje inspirirano koktelima iznjedrilo kompleksna jela! Tko će napustiti Masterchef?
VRIJEME ZA KUŠANJE
Napeto kuhanje inspirirano koktelima iznjedrilo kompleksna jela! Tko će napustiti Masterchef?
putovanja
Traži se sretnik koji će doživotno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Pical Resort
Traži se sretnik koji će doživotno besplatno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Otok Migingo je najnaseljeniji otok na svijetu
A gdje je kladionica!?
4 kafića, javna kuća i ljekarna: Je li ovo najnaseljeniji otok na svijetu?
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
lifestyle
Adventski vijenci iz ponude domaćih cvjećarnica za 2025. godinu
SAVRŠENI SU
Zavirite u svijet adventskih vijenaca: Hrvatski kreativci pokazuju svoje najljepše komade
Advent u Samoboru
Advent u Samoboru
Provjerite zašto je ovaj hrvatski grad postao hit Adventa, spremaju čaroliju
Promjena na vrhu: Ime Mia više nije najpopularniji odabir za djevojčice
NIŠTA NIJE KONAČNO
Nakon nekoliko godina promijenilo se najpopularnije ime za djevojčice u Hrvatskoj. Koje vam je ljepše?
sve
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Preminuo je Jan Kling, član grupe ABBA
u 85. godini
Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Jao…
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene