FOTO Počeo očevid u Vjesnikovu neboderu: Stiglo je mnogo policajaca

Zagrebačka policija započela je u srijedu očevid na požarištu Vjesnikove zgrade, kojim rukovodi Općinsko kazneno državno odvjetništvo iz Zagreba, potvrdila je za Hinu Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Pred Vjesnik jutros je došlo mnogo policajaca. Na licu mjesta su inspektori, temeljni policajci, kao i pripadnici interventne i specijalne policije.

Očevid je bio odgođen za više od tjedan dana nakon što su statičari zaključili da je neboder i dalje opasna zona te da u njega ne može nitko ući.

Policija je nakon izbijanja požara pokrenula kriminalističko istraživanje, a osumnjičena su dvojica 18-godišnjaka.

PUZ je precizirao kako 18-godišnjake tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi s kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Neslužbeno se doznaje da ostala četiri maloljetnika, koja su se nalazila u Vjesnikovoj zgradi netom prije i nakon izbijanja požara, imaju status svjedoka.

Ministar graditeljstva Branko Bačić otkrio je nakon sastanka sa stručnjacima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta kako je izgledno da će se neboder rušiti postupkom miniranja, a to bi, kako je najavio, moglo biti vrlo brzo.

Bačić je dodao da mehaničko uklanjanje velikim kliještima nije pogodno zbog toga što je cijela konstrukcija jako oštećena pa bi ''tako teški građevinski radovi na gornjim katovima mogli prouzročiti kolaps cijelog nebodera".

Ministar je najavio i da će odluka o rušenju Vjesnikova nebodera biti donesena u narednih nekoliko dana, ali da je najprije potrebno napraviti projekt uklanjanja nebodera.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da im je u interesu, nakon odluke da se ide u rušenje, da država sruši neboder Vjesnika iz prometnog i sigurnosnog razloga te su, premda nisu vlasnici, itekako zainteresirani na koji način će tamo niknuti nova građevina i kompleks.

