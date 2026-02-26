HAK izdao važno upozorenje: "Sve ih je više u prometu"

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u unutrašnjosti. Ponegdje ima i magle. Moguća je poledica. Tijekom dana uz povoljne vremenske uvjete u prometu očekuje se veći broj biciklista, mopedista i motociklista, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba (HAK) u četvrtak.

Iz HAK-a upozoravaju vozače ostalih vozila da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na tu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima.

Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećaju da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3), u zoni radova između čvorova Kosnica i Buzin, suženi su traci u dužini od oko 2,5 kilometra u oba smjera. Uz povećanu gustoću prometa tijekom dana moguća je vožnja u kolonama uz povremene zastoje. U smjeru Bregane kolona je duga oko tri kilometra. Predmet je na autocesti A3 na 119. km između čvora Kutina i čvora Lipovljani na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na graničnim prijelazima Tovarnik/Šid teretna vozila čekaju na izlaz osam sati, a višesatna čekanja su i na ulaz u Hrvatsku. Na GP Bajakovo/Batrovci teretna vozila čekaju tri do četiri sata.