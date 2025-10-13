Pijani policajac izvan službe vozio u krivom smjeru: Zaustavio ga građanin

Pijani policajac izvan službe vozio je Zagrebom u suprotnom smjeru.

Incident se dogodio u nedjelju u 7 sati Ulicom grada Vukovara, a dolaskom do Avenije Hrvatske bratske zajednice muškarca je zaustavio građanin koji je pozvao policiju.

"Provedenim je kriminalističkim istraživanjem prekršaja utvrđeno da je vozač navedenog privatnog osobnog automobila, policijski službenik Policijske uprave zagrebačke van službe, koji je upravljao privatnim vozilom pod utjecajem alkohola, nakon alkotestiranja je smješten u Jedinicu za zadržavanje i prepratu do otrježnjenja. Nadalje, vozač je uz optužni prijedlog doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu", priopćila je zagrebačka policija.

Na sudu je proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna.

Također, u tijeku je utvrđivanje elemenata disciplinske odgovornosti za povrede službene dužnosti sukladno odredbama Zakona o policiji, dodali su iz policije.