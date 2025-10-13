Ministarstvo nudi pomoć obiteljima poginulih radnika: "Sve nas je duboko potresla tragedija"

Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Zvonimir Penić izjavio je u ponedjeljak da ministarstvo nudi svu moguću pomoć obiteljima dvojice radnika pogunulih tijekom građevinskih radova na zatvoru u Bjelovaru.

"Sve nas je duboko potresla tragedija u kojoj su izgubljena dva ljudska života", rekao je Penić na izvanrednoj konferenciji za novinare dodavši kako se ljudski život ne može vratiti, ali su na raspolaganju za sve što mogu učiniti za obitelji stradalih.

Tijekom građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji potkrovlja bjelovarskog zatvora u ponedjeljak ujutro urušio se zabatni zid, pri čemu su poginula dva radnika tvrtke Hidroregulacija iz Bjelovara, 59-godišnji hrvatski državljanin i 42-godišnji državljanin Indije.

Penić je naglasio kako se radi o prvoj takvoj nesreći u zatvorskom sustavu. "Srećom nikada nismo zabilježili ovakav slučaj, mada često idemo u adaptacije kaznenih tijela, puno se toga radi, uvijek je to rizično", istaknuo je.

Očevid je u tijeku, a ministarstvo u potpunosti surađuje sa svim nadležnim tijelima koja će utvrditi okolnosti nesreće.

Direktor tvrtke Hidroregulacija d.d. Dominik Nervo izvijestio je kako je u trenutku nesreće na gradilištu bilo šest radnika i nadzor radova, a preostala četvorica radnika nisu ozlijeđena.

"Svi radnici bili su osigurani i imali su zaštitu na radu", istaknuo je Nervo. Poginuli radnici, hrvatski državljanin iz Rovišća i indijski državljanin, bili su zaista dobri radnici, a cijelo poduzeće je u šoku, dodao je.

Kaže kako se javio obitelji hrvatskog radnika i izrazio sućut, dok do obitelji indijskog radnika još nisu stigli zbog jezične barijere.

Velik dio zatvorenika premješten zbog građevinskih radova

Hidroregulacija radi dosta posla po Bjelovaru, a nikada do sada nije imala problema. "Radimo adaptaciju zgrade Vodotehne, radimo studentski dom, radili smo knjižnicu. Nismo do sada uopće imali ozljedu na radu, a kamoli ovakvu tragediju", rekao je vidno potreseni Nervo.

Upraviteljica Zatvora u Bjelovaru Anita Gregl kaže da je u zatvoru trenutno smješteno 57 osoba lišenih slobode dok je velik dio zatvorenika premješten upravo zbog građevinskih radova.

Rekonstrukcijom i dogradnjom potkrovlja proširio bi se kapacitet za još 35 zatvorenika, odnosno ukupno za 100 osoba, dodala je. Ugovor za radove potpisan je 27. kolovoza, a rok za dovršetak je osam mjeseci.

U ponedjeljak su radili samo na uklanjanju postojećih zidova, podova i krovišta, pojasnila je.

Zgrada zatvora izgrađena je početkom 19. stoljeća pa je cilj rekonstrukcije humaniziranje uvjeta za izvršenja kazne zatvora. Zatvorski sustav je prekapacitiran, pa je i to bila jedna od mjera za kojom su posegnuli.

U nesreći nisu bili ozlijeđeni službenici, osobe lišene slobode ni građani, a sigurnost u zatvoru nije bila ugrožena, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.

Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak izrazio je sućut obiteljima poginulih radnika i poručio da Grad Bjelovar ostaje uz sve pogođene tragedijom i pruža podršku svima koji prolaze kroz bol i tugu.