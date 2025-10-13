Obavijesti Foto Video Pretražite
TRAGEDIJA U BJELOVARU

Ministarstvo nudi pomoć obiteljima poginulih radnika: "Sve nas je duboko potresla tragedija"

Piše Hina, 13. listopada 2025. @ 13:49 komentari
Bjelovar: Konferencija za medije povodom tragedije
Bjelovar: Konferencija za medije povodom tragedije Foto: Damir Spehar/Pixsell
Povodom smrti dvojice radnika na gradilištu zatvora u Bjelovaru, održana je izvanredna konferencija za novinare.
