Prometna nesreća na sjeveru Hrvatske: Ozlijeđeni žena i dijete koje nije bilo u sjedalici

U prometnoj nesreći na županijskoj cesti između Gornjeg Mihaljevca i Macinca ozlijeđeni su 22-godišnjakinja i dijete.

Do prometne nesreće, koja se dogodila jučer oko 10 sati, došlo je jer 22-godišnja vozačica automobila čakovečkih registarskih oznaka nije prilagodila brzinu mokroj cesti i zavoju.

U zavoju je izgubila nadzor nad automobilom te je vozilom izletjela izvan kolnika, gdje je prednjim dijelom udarila u cestovni jarak, nakon čega je došlo do višestrukog prevrtanja automobila.



Ozlijeđena vozačica i dijete putnik, koje u trenutku nesreće nije bilo smješteno u posebnoj sigurnosnoj sjedalici, vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni su u čakovečku bolnicu, gdje su zadržane na liječenju, dok će se težina zadobivenih ozljeda naknadno okvalificirati.



Na mjestu događaju u sanaciji posljedica prometne nesreće sudjelovali su pripadnici JVP- a Čakovec i DVD-a Gornji Mihaljevec.

Iz Policijske uprave međimurske upozoravaju da dječja sjedalica i sigurnosni pojas nisu samo zakonska obaveza, nego najvažniji oblik zaštite za najmlađe putnike. Sjedalica drži dijete na sigurnom, štiti od teških ozljeda i često odlučuje između života i smrti.



"Zato vežite svoje dijete svaki put, bez izuzetka. Učinite to i kad žurite, i kad je vožnja kratka, i kad vam se čini da je sve pod kontrolom. Samo nekoliko sekundi dodatne pažnje i klik kopčom može spasiti život", napomenuli su iz policije.