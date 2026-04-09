Djelatnik biskupije u Lici pet godina spolno uznemiravao žrtvu! Stigla kaznena prijava

Policijski službenici Ravnateljstva policije proveli su kriminalističko istraživanje nad djelatnikom Gospićko-senjske biskupije (1991.) nakon prijave same biskupije, zbog sumnje da je od 2017. do 2022. godine u više navrata spolno uznemiravao jednu osobu.

Po dovršetku istrage protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela spolnog uznemiravanja. Iz policije ističu da, radi zaštite dostojanstva žrtve te sprječavanja sekundarne viktimizacije i stigmatizacije, neće iznositi dodatne pojedinosti o slučaju.