Na otoku poginuo slovenski biciklist: Policija objavila detalje

U teškoj prometnoj nesreći u srijedu ujutro je na Murteru poginuo biciklist.

Policija je provela očevid i utvrdila da je do prometne nesreće došlo kada je 75-godišnji vozač automobila šibenskih registracija izlaskom iz desnog zavoja, na ravnom dijelu ceste, započeo pretjecati električni bicikl preko središnje isprekidane crte.

Bicikl se kretao istom cestom LC 6250 i u istom smjeru, prema Betini. Pritom je na lijevoj prometnoj traci u kočenju, došlo do naleta prednje desne bočne strane osobnog automobila na stražnji lijevi bočni dio električnog bicikl, kojim je upravljao 67-godišnji državljanin Slovenije, koji nije koristio zaštitnu kacigu.



U vezi s prometnom nesrećom bit će podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.