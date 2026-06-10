Glavašu potvrđena presuda za ratni zločin, odvjetnik poručio: "Obratit ćemo se i Vrhovnom i Ustavnom sudu"

35 godina poslije ratnog zločina, ubijenih sedam civila tijekom obrane Osijeka - Visoki kazneni sud presudio je sedam godina zatvora Branimiru Glavašu za ratni zločin.

"Smatramo da su pravilno i utvrđene i pravilno cijenjene sve olakotne i otegotne okolnosti za svakog optuženika pojedinačno", rekla je glasnogovornica Visokog kaznenog suda Ivana Bilušić.

sutkinja Ivana Bilušić Foto: Dnevnik Nove TV

"Moram reći da smo razočarani ovakvom odlukom jer je prvostupanjska bila opterećena brojnim povredama pogrešnim utvrđenjima smatrali smo da će Visoki kazneni sud sanirati sve to, očito nije bilo dovoljno hrabrosti s njihove strane”, kazao je Glavašev odvjetnik i sin Filip Glavaš.

Optužena Gordana Getoš Magdić osuđena je na četiri godine zatvora, dok su pripadnici postrojbe Dino Kontić i Zdravko Dragić dobili po tri godine zatvora. Postala je tako pravomoćna prvostupanjska odluka izrečena prije dvije i pol godine.

Glavaš, zaključio je sud, nije spriječio zlostavljanja civila, a jednog od njih su prisilili da popije sumpornu kiselinu iz akumulatora. Osuđen je i kao onaj koji je naredio ubijanja i zatvaranja, osnovao je i tajnu grupu za mučenja i likvidacije nakon čega bi ubijene bacali u rijeku Dravu, tvrdi sud.

"Mi ćemo po zaprimanju obratiti se Vrhovnom sudu i tražiti da preispitaju obje presude, ako ne bude imao hrabrosti onda i Ustavnom sudu i Europskom sudu za ljudska prava u koji polažemo najviše nade", istaknuo je Filip Glavaš.

Filip Glavaš Foto: Dnevnik Nove TV

Riječ je o ponovljenom postupku, nakon što je Ustavni sud ukinuo osuđujuću presudu prije 11 godina, a onda je predsjednik Zoran Milanović odlučio prije pet godina vratiti Glavašu oduzeta odlikovanja i čin.

Pravosudna trakavica počela je prije 20 godina. Obilježena je i Glavaševim štrajkom glađu, bijegom u Bosnu i Hercegovinu gdje je ipak morao na odsluženje osmogodišnje zatvorske kazne, ukupno je dosad u zatvoru proveo pet godina i tri mjeseca.

Branimir Glavaš - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"I ovom optuženiku kao i svim optuženicima u ovoj presudi je uračunato svako lišenje slobode bilo pritvor ili istražni zatvor ili na izdržavanju kazne zatvora tako je i optuženom branimiru glavašu kompletno svo vrijeme lišenja slobode uračunato u kaznu zatvora koja mu je izrečena", objašnjava Ivana Bilušić.

Pa još mora odslužiti godinu i devet mjeseci zatvora, procedura odlaska u zatvor može potrajati.

"Čim primi presudu sudac izvršenja treba pozvati osuđenika na ročište kod sebe da mu uruči rješenje o upućivanje u zatvor od u rješenju je naveden datum kjad se osuđenik mora javiti u prostorije zatvora...", objasnila je Ivana Bilušić.

"Činjenica da je odlsužio tri četvrtine u normalniom okolnostima bio bi mu odobren uvjetni otpust", smatra Glavaš.

Prije dvije i pol godine na nepravomoćnu presudu i suca Glavaš je reagirao vulgarno - tražio je da napusti sud i uvijedio suca zbog čega je kažnjen.

Nakon toga je kažnjen najvišom propisanom novčanom kaznom - 5 tisuća eura. Sad su sa suda poslali poruku i da je i ova presuda znak da ratni zločin ne može proći nekažnjeno.