Promjenjivo vrijeme je na izdisaju, stižu ljepši, pa čak i vrući dani

Premještaju se fronte uporno Europom, uglavnom malo sjevernije od nas, međutim, poneka, poput one sinoćnje, zahvati i Hrvatsku. Danas je, iza fronte, još ostalo pomalo promjenjivo, no tlak zraka je cijeli dan rastao, atmosfera se postupno stabilizirala i nebo razvedravalo. Najava je to sunčanijih i sve toplijih dana, pod utjecajem ove anticiklone.

Sutra će ujutro u većini zemlje biti sunčano, u Dalmaciji i vedro. Više oblaka samo u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te u Gorskom kotaru i Lici. Tamo će biti pretežno oblačno.

Na obali će puhati umjerena do jaka bura i tramontana, ali slabjet će prema podnevu, a u unutrašnjosti slab sjeverozapadni vjetar, samo u dijelovima Slavonije i umjeren. Minimalna temperatura bit će od 8 do 12, a na Jadranu od 15 do 18, ali zbog vjetra će se činiti malo svježije.

Rano poslijepodne u središnjoj će Hrvatskoj još biti umjereno do pretežno oblačno. Lokalno može pasti i vrlo malo kiše. No ubrzo će se razvedravati, uz sve više sunca, već nakon 15 sati. Vjetar će biti slab, a najviša temperatura od 21 do 23.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu nakon sunčanog jutra, poslijepodne će se naoblačiti, bit će promjenjivo oblačno, i dalje sa sunčanim razdobljima, no lokalno može pasti i malo prolazne kiše. Ovdje će biti vjetrovitije, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će rasti do 21, 22 Celzijeva stupnja.

U Istri, Primorju i na Kvarneru sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Bura će u većini predjela oslabjeti, i potom će zapuhati maestral. Najviša temperatura između 23 i 25. U Lici i Gorskom kotaru djelomice sunčano, ali ovdje u drugom dijelu dana postoji mala mogućnost za kratak, lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti oko 20 stupnjeva.



Sunčano će biti i u Dalmaciji. Poslijepodne uz malo visokih, tankih i prozirnih oblaka. I dalje će puhati umjerena, povremeno i jaka, bura i tramontana. No unatoč tome, bit će toplo, između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva.

Prognoza idućih dana

Sljedećih dana na kopnu će biti sunčano i sve toplije. Od nedjelje već i vruće, oko 30 stupnjeva. Povremeno će biti umjerene naoblake, no samo lokalno u poslijepodnevnim satima može pasti pokoji kratak pljusak. Vjetar uglavnom slab, tek u ponedjeljak umjeren jugozapadni.



Na Jadranu vedro ili tek uz malo oblaka. Noću i ujutro će puhati slab burin, a poslijepodne maestral. Zatim u ponedjeljak okreće na jugo. Temperatura će i ovdje rasti. Danju će biti između 27 i 29.



Sutra počinje produljeni vikend kojeg će obilježiti sunce i toplina. Samo su rijetko u unutrašnjosti mogući kraći, lokalni pljuskovi. Nakon što je danas zahladilo, već će sutra zatopliti, a u subotu i nedjelju bit-će i pomalo vruće. Sutra će ujutro još biti jake bure, no ona će ubrzo oslabjeti tako da će se oni malo hrabriji moći već i kupati u moru čija je temperatura oko 20 Celzijevih stupnjeva. Sve u svemu - vrijeme po volji mnogih.