Prvo slijedi pogoršanje vremena, ali za produljeni vikend moguće je i kupanje

Atmosfera se ponovno destabilizira.

Sa sjeverozapada stiže hladna fronta koja će se u noći na četvrtak i u četvrtak premještati preko Hrvatske te donijeti kišu, pljuskove i blagi pad temperature.

No, dobra vijest je da će iza te fronte naglo ojačati anticiklona, područje visokog tlaka zraka, pri čemu će se brzo stabilizirati i zrak će zatopliti.

U četvrtak će se već ujutro razvedravati.

Više oblaka zadržavat će se još nad Likom, Slavonijom i južnom Dalmacijom pa je u tim krajevima moguće malo kiše ili poneki pljusak.

Jutro će biti pomalo vjetrovito – na obali će puhati umjerena do jaka bura i tramontana, a u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverozapadnjak.

Zbog toga će se činiti svježije, iako će temperatura biti relativno visoka, na kopnu 10 do 14, a na Jadranu od 15 do 18.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima. Ipak, i dalje su mogući kraći, lokalni pljuskovi, osobito na jugu regije.

Zatim će se kasno poslijepodne posvuda razvedravati.

Dan će biti malo svježiji, i taj dojam će pojačavati umjeren sjeverni vjetar. Temperatura inače do 21, 22 Celzijeva stupnja.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu rano poslijepodne bit će umjereno oblačno. Lokalno su još mogući pljuskovi, ponajprije duž Posavine. No ubrzo će se posvuda razvedravati.

Dan će biti vjetrovit, puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverozapadni vjetar pa će se zbog toga činiti svježe uz najvišu temperaturu oko 21.



U Istri, Primorju i na Kvarneru u četvrtak sunčano uz umjerenu naoblaku. U popodnevnim satima može biti kraćih lokalnih pljuskova, no oni će biti rijetka pojava.

Puhat će umjerena bura, koja će navečer ojačati, na umjerenu do jaku. Temperatura oko 24.

U Gorskom kotaru i Lici promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove.

Puhat će slab sjeveroistočnjak uz temperaturu do 19 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano, ali vjetrovito. Pri tome su na jugu u rano popodnevnim satima mogući kraći lokalni pljuskovi. Puhat će umjerena do jaka bura i tramontana, a temperatura će rasti do 24, 25.



Od petka na dalje manja je vjerojatnost za pljuskove na kopnu.

Još samo rijetko može biti ponekog.

Dominirat će sunčano vrijeme i bit će sve toplije. U nedjelju već i vruće, temperatura će se tad približiti 30 stupnjeva.

Na Jadranu sunčano i pretežno vedro. U petak će još puhati umjerena do jaka bura, a zatim maestral.

Temperatura će svakim danom biti malo viša. Uglavnom od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva.



Dakle, noćas i u četvrtak još lokalno kiša i pljuskovi, a malo će i zahladnjeti. Zatim, za produljeni vikend, pretežno sunčano te vrlo toplo, a u nedjelju i vruće.

Pljuskovi će ta tri dana biti vrlo rijetka pojava, i mogući su samo u unutrašnjosti.