Bageri kidaju komade Vjesnika: Pratite kako nestaje kultna zagrebačka građevina

U četvrtak ujutro započela je nova faza uklanjanja zgrade Vjesnika, koja je u potpunosti izgorjela u požaru krajem prošle godine.

Bageri sa sjeverne strane od jutra skidaju dijelove nebodera koji se nadvio nad raskrižjem Savke ceste i Slavonske avenije, gdje ova kultna zagrebačka građevina, sada opožarena predstavlja opasnost za ljude i vozila u samom središtu grada.

Uklanjanje djelova Vjesnika

Rušenje je u četvrtak započelo na sjevernoj strani gdje bageri skidaju donje vanjske slojeve. "Izvode se radovi uklanjanja sjevernih konzola do 7. etaže u svrhu rasterećenja konstrukcije i pristupa mehanizacije za početak uklanjanja samog nebodera”, pojašnjeno je iz ministarstva graditeljstva. “Podsjećamo kako je gradilište kontinuirano aktivno te se na njemu svakodnevno izvode radovi u skladu s projektnom dokumentacijom. Samo uklanjanje nebodera Vjesnik izvodi se u fazama u skladu s projektom dokumentacijom koja prati dinamiku izvođenja radova".

Uz Slavonsku aveniju postavljeni su brodski kontejneri kao zaštitna konstrukcija u svrhu dodatne sigurnosne zaštite prema podvožnjaku, kako bi spriječilo eventualno padanje dijelova konstrukcije s visine tijekom izvođenja radova na uklanjanju nebodera, potvrdio je početkom tjedna ministar Branko Bačić.

Rušenje vjesnika možete pratiti uživo na web kamerama.