Crkvene svečanosti skuplje nego ikad: "Nekad roditelji organiziraju krštenja i prije nego što se dijete rodi"

Nakon Uskrsa počinje sezona krštenja, pričesti i krizmi, a s njom i velika potražnja za restoranima i proslavama. Rezervacije su popunjene mjesecima unaprijed, a zbog inflacije porasle su i cijene.

Ispred crkvi su ovih dana gužve, a obitelji obilježavaju važan dan prvopričesnika.

"To je nešto predivno, ja sam presretna. Meni to puno znači. A sad imamo mali pir jer imamo veliku rodbinu, tako da je nama na pričesti sto ljudi", ispričala je Suzana iz Splita.

A cijene stolica su kao na vjenčanju, za pravu svadbu. Uz to ide i niz dodatnih troškova.

Sezona pričesti i krizmi Foto: DNEVNIK.hr

Zbog velike potražnje u sezoni krstitki, pričesti i krizmi - rezevirati mjesto za obiteljsku proslavu postalo je prava lutrija.

Ugostitelji potvrđuju da su cijene porasle i da se termini rezerviraju jako rano.

"Imamo primjere gdje roditelji organiziraju krštenja i prije nego što se dijete rodi da mogu uskladiti restoran i glazbu", ispričao je jedan ugostitelj.

Na proslavama se daruje novac, nakit i druge sitnice, a iznosi ovise o obitelji. Ipak, većina ističe da je najvažniji sam događaj, a ne pokloni.

