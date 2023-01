Hrvatska katolička crkva digla je cijene. Od Nove godine veće su cijene za sprovode, vjenčanja, mise. Neke su razlike neznatne, a neke su usluge, poput izdavanja krsnog lista, 100 i više posto skuplje.

U vinkovačkoj župi sprovod s misom i zvonom od sad vrijedi 70 eura.

Crkvene usluge poskupjele su u cijeloj Hrvatskoj. Jedna zagrebačka i ova slavonska među prvima su objavile nove iznose.

"Tak mora biti i gotovo. Tko će plaćati taj će plaćat, tko neće neće i dobro", komentirao je stanovnik Vinkovaca reporterki Dnevnika Nove TV Marini Bešić Đukarić.

Prijedloge usklađivanja crkvenih financija s dolaskom eura, hrvatski biskupi donijeli su još jesenas. Konačne iznose prepustili su metropolijama, pa brojke nisu svugdje iste.

Najmanja je razlika u cijeni mise koja je oko 3 kune skuplja. Sprovodi su s 200 ili 300 kuna skočili na 50 do 70 eura, a isto je i s vjenčanjima. Najviše su poskupjeli krsni i slični listovi, a najskuplje je rodoslovlje s tarifom od čak sto eura.

Povod revizije, pojašnjavaju iz Hrvatske biskupske konferencije, nova je valuta. Podsjećaju i da se sustav crkvenih financija nije mijenjao više od dva desetljeća.

"Dobro je poznato da su se u međuvremenu dogodile neke značajne promjene, a u posljednje vrijeme to je posebno vidljivo kroz povećanu inflaciju i bitno povećanje životnih troškova. Sve je to bilo razlog da se povećaju neki iznosi."

Više crkvene tarife očekuju i Osječane.

"To njihovo vjenčanje i to njihovo krštenje, to nije uopće vezano ni sa gorivom ni sa strujom ni sa čim", kaže Katica iz Osijeka.

Katolička crkva iz državnog proračuna novac dobiva za određenu svrhu. Oko 300 milijuna kuna na godinu tako odlazi na karitativnu djelatnost, izgradnju novih crkava i pastoralnih centara, a dio i na uzdržavanje klera u župama koje nisu samodostatne ili imaju mali broj vjernika.

Iz Hrvatske biskupske konferencije pojašnjavaju da se državnim proračunom financira samo dio djelovanja Crkve, dok su joj primarni izvori darovi vjernika. Oni koji nisu u mogućnosti davati novac, nemaju takvu obvezu i zbog toga neće biti uskraćeni.

A dužnost je i svake župne zajednice, poručuju iz crkvenog vrha, članove u potrebi pomagati.

