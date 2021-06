Sve najbolje ekipe iz uključenih liga bit će poznate uskoro i dobit će, kao i naši Noble Elite BLK, izravno mjesto u finalu 14. i 21. kolovoza u Austriji, dok će se drugoplasirani timovi (kod nas Noble Elite Red), ali i ostale ekipe igrača Brawl Starsa iz središnje i istočne Europe natjecati za prolaz u finale preko međunarodnih kvalifikacija 24. srpnja 2021.

Prošli vikend održali su se finalni okršaji sedme sezone najvećeg regionalnog esport natjecanja – A1 Adria Lige. U sklopu drugog izdanja Reboot Online Games Weeka powered by A1 doznalo se tko su najbolji esportaši u četiri popularna naslova: FIFA21, League of Legends, CS:GO i Brawl Stars. Upravo pobjednici u popularnoj mobilnoj igri Brawl Stars – ekipa Noble Elite BLK –uz novčanu nagradu osvojila je i izravnu ulaznicu za finale novoosnovanog paneuropskog natjecanja Clash of Leagues.



To je novi esport format u organizaciji A1 Telekom Austria Grupe u kojem se susreću najbolji „Brawlersi“ unutar 5 različitih liga, s igračima iz čak 15 zemalja središnje i istočne Europe te stanovništvom od impresivnih 141 milijun ljudi. Osim predstavnika naše A1 Adria Lige, tu će biti i sudionici A1 esports Lige, A1 Gaming Lige, VOKA Lige te Swisscom Hero Lige, ali i oni koji će se dodatno kvalificirati za popunjavanje preostalih mjesta.

Sve najbolje ekipe iz uključenih liga bit će poznate uskoro i dobit će, kao i naši Noble Elite BLK, izravno mjesto u finalu 14. i 21. kolovoza u Austriji, dok će se drugoplasirani timovi (kod nas Noble Elite Red), ali i ostale ekipe igrača Brawl Starsa iz središnje i istočne Europe natjecati za prolaz u finale preko međunarodnih kvalifikacija 24. srpnja 2021. Preciznije, tri najbolja tima iz kvalifikacija tada će se sastati s drugoplasiranima u trotjednoj grupnoj fazi i boriti se za tri preostala mjesta u finalu turnira. Prijave za kvalifikacije počinju već 5. srpnja, a svi ostali detalji su na clash-of-leagues.com poručila je: „Presretni smo što nakon pet godina od pokretanja A1 Adria Lige najavljujemo novi format Clash of Leagues koji podiže ljestvicu u esportu, a pobjednicima u našoj i drugim ligama po prvi put pružamo priliku sudjelovanja i afirmacije na međunarodnom turniru. Ovim potvrđujemo svoju poziciju glavnog promotora gaming zajednice i industrije te esport natjecanja, a A1 mreža s pravom nosi titulu mreže svih gamera.“