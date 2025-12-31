Plenković uputio novogodišnju čestitku: Istaknuo je tri ključne stvari za 2026.

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković čestitao je Hrvaticama i Hrvatima u domovini i inozemstvu i svim sugrađanima sretnu i uspješnu novu 2026. godinu naglašavajući da je Hrvatska, u složenim globalnim okolnostima 2025., ostala stabilna i sigurna, uz gospodarski rast brži od prosjeka EU-a.

"Iako ispunjena brojnim izazovima, 2025. je bila još jedna godina napretka za hrvatske građane, gospodarstvo i državu. U složenim globalnim okolnostima koje su zahvatile mnoge zemlje, Hrvatska je ostala stabilna i sigurna, uz gospodarski rast brži od prosjeka Europske unije, visoku zaposlenost i A investicijski kreditni rejting", istaknuo je premijer Plenković u novogodišnjoj čestitci, priopćeno je iz Vlade RH.

Tri su ključna prioriteta u 2026. godini: viša kvaliteta života građana, uređenija i otpornija država te snažnije gospodarstvo i međunarodni položaj Hrvatske, dodao je.

"Svjesni smo da pred nama ima još posla te da moramo nastaviti ustrajno raditi kako bi koristi gospodarskog rasta osjetilo svako hrvatsko kućanstvo", rekao je predsjednik Vlade Plenković.

Naglasio je kako je novi državni proračun za iduću godinu usmjeren na daljnji rast plaća, mirovina i socijalnih naknada, kao i na provedbu niza razvojnih prioriteta i ulaganja diljem Hrvatske. "U svim našim politikama solidarnost je glavna nit vodilja. Zato ćemo se i dalje s posebnom pažnjom skrbiti o umirovljenicima, osobama s invaliditetom i svima koji su socijalno ugroženi", rekao je Plenković.

"Nakon što smo značajno povećali rodiljne i roditeljske naknade", dodao je, "Vlada RH priprema i nove demografske mjere kako bismo osnažili obitelj i pridonijeli demografskoj revitalizaciji. Radit ćemo i na stvaranju preduvjeta za priuštivo stanovanje mladih te provoditi velik ciklus ulaganja u izgradnju i obnovu škola i vrtića. Nastavljamo modernizirati i opremati Hrvatsku vojsku, policiju, civilnu zaštitu i sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti, unaprjeđivati položaj hrvatskih branitelja te gradnju veteranskih i braniteljskih centara", naglasio je Plenković.

"Na međunarodnom planu, ključni cilj u idućoj godini je pristupanje OECD-u, čime potvrđujemo svoju poziciju među četrdesetak najnaprednijih gospodarstava svijeta. Hrvatska predsjeda inicijativama Triju mora i MED9, što je prilika za afirmaciju naših strateških interesa kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje. Pružat ćemo snažnu potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini i graditi jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske", dodao je premijer Plenković.

"Uz mjerljive pokazatelje, Hrvatsku vodimo u smjeru rasta, održivog razvoja i društvene solidarnosti, a tim putem nastavljamo i dalje. Vjerujem da će i 2026. biti godina daljnjeg napretka i uspjeha", zaključio je u čestitci predsjednik Vlade RH.

U novoj 2026. godini premijer Plenković zaželio je svim Hrvaticama i Hrvatima u domovini i inozemstvu te svim sugrađanima obilje zdravlja, mira, radosti te obiteljskog i prijateljskog zajedništva, priopćeno je iz Vlade RH.