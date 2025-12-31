VIDEO Policija u lovu na maloljetnike s opasnom pirotehnikom: Uhvatili sedmoricu, evo što su sve našli

U ponedjeljak su policijski djelatnici na području Črnomerca zatekli nekoliko maloljetnika s opasnim pirotehničkim sredstvima. Akcija je provedena 29. prosinca između 18 i 22 sata, a policija je posebno nadzirala javne prostore poput parkova, trgova i škola u naseljima Malešnica, Špansko, Gajnice i Stenjevec.

Upravo je u ponedjeljak navečer snažna eksplozija uznemirila građane zagrebačke Trešnjevke, a razlog je pirotehnika.

U parku 101. brigade HV-a u Gajnicama zatečena su dva maloljetnika s ukupno 177 petardi razreda F2. Petarde su im oduzete, a protiv njih je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima.

Maloljetnici i opasna pirotehnika - 2 Foto: PU zagrebačka

U Španskom, u parku između ulica Antuna Šoljana i Savske Opatovine, jedan maloljetnik nakon upotrebe pirotehnike kategorije F2 dragovoljno je predao i opasnije sredstvo – pirotehničko sredstvo kategorije F4. Policija je zbog toga izdala obvezni prekršajni nalog njegovu roditelju.

Još jedan maloljetnik u istom je naselju, nakon što je aktivirao pirotehniku kategorije F3, dragovoljno predao još 13 komada pirotehnike iste kategorije. I protiv njega je podnesen optužni prijedlog.

Maloljetnici i opasna pirotehnika - 1 Foto: PU zagrebačka

Maloljetnik priveden, doma mu našli 111 petardi

U ponedjeljak kasno navečer na okretištu autobusa u Bijeničkoj ulici zatekli su maloljetnika koji je bacao petarde.

Događaj se zbio oko 23 sata, a kod mladića je pronađena još jedna petarda F2 kategorije. Policajci su ga odmah priveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, gdje je uz prisustvo roditelja pirotehničko sredstvo oduzeto.

Maloljetniku je uručena obavijest iz Prekršajnog zakona, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog zbog kršenja Zakona o eksplozivnim tvarima.

Dan kasnije policija je obavila pretragu obiteljske kuće u kojoj je pronađeno čak 111 komada petardi iste kategorije. Sva su pirotehnička sredstva oduzeta.

Pretraga stanova trojice maloljetnika u Novom Zagrebu

U ponedjeljak navečer i u Novom Zagrebu policija je zatekla trojicu maloljetnika u nedozvoljenom posjedu opasnih pirotehničkih sredstava.

Prvi maloljetnik uhićen je oko 20:40 sati, a kod njega su pronađena dva pirotehnička sredstva – jedno kategorije P1 i drugo visokorizično iz kategorije P2. Istovremeno, na drugoj lokaciji u Novom Zagrebu, drugi maloljetnik je zatečen s jednom petardom F2 kategorije i tri komada pirotehnike kategorije F1.

Nekoliko minuta kasnije, policajci su uočili i trećeg maloljetnika koji je kod sebe imao dvije petarde kategorije F2.

Nakon toga obavljene su i pretrage stanova na području Novog Zagreba, ali dodatna pirotehnika nije pronađena.

Sva nezakonita pirotehnička sredstva su oduzeta, a protiv maloljetnika podneseni su optužni prijedlozi Prekršajnom sudu u Zagrebu zbog kršenja Zakona o eksplozivnim tvarima.

O događaju je obaviješten i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji će poduzeti daljnje mjere.

Maloljetnici i opasna pirotehnika - 3 Foto: PU zagrebačka

Roditeljima poruka: Budite odgovorni!

Policija apelira na roditelje da ne kupuju pirotehniku djeci jer eksplozivna sredstva mogu izazvati teške ozljede prstiju, lica i očiju. Djeci treba jasno objasniti da pirotehnika nije igračka, da ne diraju neaktivirane petarde i da odmah obavijeste odrasle u slučaju da ih pronađu.