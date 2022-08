Premijer Andrej Plenković bio je na misi u Svetištu Majke Božje Trsatske povodom blagdana Velike Gospe. Uz njega su bili potpredsjednik Vlade te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Premijer Andrej Plenković bio je na misi u Svetištu Majke Božje Trsatske povodom blagdana Velike Gospe. Uz njega je bio i potpredsjednik Vlade te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Po završetku mise, Plenković je dao izjavu za medije.

"Krasno je biti danas ovdje na Trsatu. Čestitam svima blagdan Velike Gospe. Drago mi je vidjeti ovoliko vjernika, hodočasnika. Jedno lijepo ozračje i drago mi je da sam ponovno ovdje", rekao je Plenković.

Osvrnuvši se na nadolazeću jesen i potencijalnu energetsku krizu Plenković je rekao kako Vlada trenutno nema mjere na stolu.

"Nemamo sada, da budemo otvoreni. Sad smo još na godišnjem odmoru i to nakon jako intenzivnog perioda do prošlog ponedjeljka. Prema tome, danas nije dan za iznošenje bilo kakvih mjera. Kao i svi ostali, spremamo se za jesen i u smislu energetskih tema, a i u smislu fiskalnog kapaciteta za različite vrste intervencija", poručio je Plenković.

Sezona cvjeta

Plenković se pohvalio i ovom turističkom sezonom rekavši kako smo između 90 i 96 posto rezultata iz rekordne 2019. godine.

"Prihodi su sjajni, fiskalizacija sjajna, veća nego prošle godine i to je sigurno jedan signal za optimizam, za rad BDP-a za mogućnost Vlade da djeluje u situacijama koje su uzrokovane vanjskim čimbenicima, a ne našim djelovanjima", poručio je.

Osvrnuvši se na slučaj uhićenog Hrvata u Ukrajini kojemu strani separatisti započinju suditi, Plenković je poručio kako je to neprihvatljivo.

"Takva vrsta suđenja je neprihvatljiva, ali on se našao u takvoj situaciji. I dalje ćemo se boriti za njega, ali on je na okupiranom području", rekao je.

O podignutoj optužnici protiv Blaža Pavičića, prijatelja bivšeg ministra Zdravka Marića koji je prošle godine ljetovao na njegovoj jahti, Plenković nije imao puno riječi.

"Ne poznam gospodina, nisam do lani čuo za njega. Ne mogu to komentirati niti imam ikakve informacije niti znam o kome se radi niti su mi jasni detalji, to nema nikakve veze s Vladom", rekao je Plenković te je istaknuo da ne vjeruje da to ima veze s Marićevim odlaskom.