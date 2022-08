Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Splitu, Svetom Filipu i Jakovu te Šibeniku. U Petrčanima je dao izjavu na medije, u kojoj se osvrnuo na proslavu Oluje, turističku sezonu i poteze predsjednika Zorana Milanovića.

Predsjednik vlade Andrej Plenković provodi vrijeme u Splitu, Svetom Filipu i Jakovu te Šibeniku. U međuvremenu je iz Petrčana održao konferenciju za novinare, na kojoj je komentirao odlične rezultate dosadašnje turističke sezone, ali i ovogodišnju proslavu Dana pobjede i vojno-redarstvene akcije "Oluja".

"Ocijenili smo u vrlo otvorenom razgovoru da je dosadašnji tijek turističke sezone izrazito uspješan. Imali smo skoro 11 milijuna dolazaka i 56 milijuna noćenja. Prihodi su izrazito dobri, bolji su nego 2019. godine. Prema podacima za prve dane kolovoza, sve ukazuje da će i kolovoz biti bolji nego 2019. godine", rekao je Plenković, prenosi N1.

Napomenuo je kako se u diskurs Vlade vratila i teza o održivom turizmu. "Omogućit ćemo i predstavnicima turističkog sektora razgovor s resornim ministrom, kako bi se vidjelo što se sve može popraviti u zakonskom okviru. Ali za sad bih se htio zahvaliti na vrlo korisnom sastanku, i ministru turizma, i Hrvatskoj turističkoj zajednici, i na kraju svim turističkim djelatnicima", rekao je.

Osvrnuo se i na proslavu "Oluje"

Upitan o nedolasku ministara na svečani prijem koji organizira predsjednik Zoran Milanović danas na Kninskoj tvrđavi, Plenković je rekao da on nije pozvan na to i da ne razumije zašto mu se postavlja to pitanje.

"Ono što je meni indikativno je da je to uopće tema. Kako nije bila tema čestitanje Dana državnosti, kad se predsjednik nije obratio građanima i čestitao im taj dan. To je jedini slučaj u svijetu da predsjednik republike odšuti dan državnosti", rekao je pa dodao da će sutra svi biti na svečanosti u Kninu.

Smatra da je današnji nedolazak ministara nebitna tema. "Nema nikakvog sukoba. Postoji predsjednik koji ne čestita svom narodu Dan državnosti, a vi mene koji nisam ni pozvan pitate o dolasku na taj prijem. Sutra je Dan pobjede, zahvalnosti", poručio je Plenković.

Rekao je i da mislim da predstavnici SDSS-a neće doći. "Što se mene tiče, ne moraju svi biti svaki put. Bio je potpredsjednik Milošević 2020. godine kada je bila važna obljetnica. Doći će sigurno nekom drugom prilikom", rekao je.