Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti

Jedanaest sati trajala je dramatična potraga za šestogodišnjim Carlom koji je nestao u ponedjeljak oko 16 sati na plaži u Ca' Pasquali, na obali Cavallino-Treporti kod Venecije. U očajničkom pokušaju da dječaka pronađu, turisti i domaći koji su se u tom trenutku zatekli na plaži u moru su napravili ljudski lanac.

Beživotno tijelo malog Carla pronašli su vatrogascni ronioci oko 3 sata ujutro u utorak, stotinjak metara od obale, nedaleko mjesta gdje je nestao. Tijelo je bilo blizu lukobrana, na dubini od dva metra. Ključno je bilo korištenje sonara pomoću kojeg se detektira objekte i tragove na morskom dnu, piše Corriere della Sera.

Potraga za nestalim djetetom Foto: Vigili del fuoco

Nestanak dječaka Obalnoj straži prijavila je njegova majka s kojom je bio u blizini restorana. Nestao je odmah nakon što se otišao okupati. Ubrzo su alarmirane sve službe spašavanja, kako na kopnu, tako i na moru. Posebno je bilo dirljivo što su se turisti spontano uključili u potragu. Formirali su ljudski lanac i držeći se za ruke i postepeno hodali prema dubljoj vodi. Svi su se nadali da se dijete nije utopilo, ali nažalost, upravo se to dogodilo.