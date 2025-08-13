Više od 140 država priznalo je Palestinu: Evo kako je Ministarstvo objasnilo zašto Hrvatska još nije

Izrael mora dopustiti dolazak humanitarne pomoći u Gazu. Poruka je to 24 europske zemlje, ali ne i Hrvatske. Zašto nije, Dnevnik Nove TV pitao je Ministarstvo vanjskih poslova.

Humanitarna patnja u Gazi dostigla je nezamislive razmjere. Glad se odvija pred našim očima – kaže Europske komisija.

"Nigdje u Gazi više nije sigurno", rekao je stanovnik Gaze Tareeq Hamed.

Dvadeset i četiri ministra vanjskih poslova izjavu su potpisala i pozvala Izrael da dopusti dostavu humanitarne pomoći. No ne i Gordan Grlić Radman. Ondje je tek potpis Dubravke Šuice, u ime Komisije. Iz ministarstva kažu – djeluju i politički i diplomatski.

"Smatramo da je za stvarne pomake – posebno u zaštiti civila i osiguravanju pomoći palestinskom stanovništvu potrebno

postići usklađeni pristup država članica. S druge strane, kroz vlastite diplomatske kanale, Hrvatska potiče izraelsku

stranu na mjere koje vode smirivanju situacije", poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova za Dnevnik Nove TV.

Izostanak potpisa ne čudi lijevu oporbu.

"Smatram da je Hrvatska trebala potpisati taj apel, to čak nije ni zahtjev, to čak nije ni formalno, to je naprosto stav, a Hrvatska službena politika nema stav", rekao je saborski zastupnik SDP-a Ivan Račan.

Ivan Račan, saborski zastupnik (SDP) Foto: Dnevnik Nove TV

"Ne čudi to, Hrvatska vlada sustavno izbjegava preuzeti ikakvu odgovornost za situaciju u Palestini, to jest Gazi", rekao je saborski zastupnik Možemo Marin Živković.

Marin Živković, saborski zastupnik (MOŽEMO) Foto: Dnevnik Nove TV

Palestinu je u ovom trenutku priznalo više od 140 zemalja svijeta, a u rujnu to planiraju učiniti i Australija, Kanada, Francuska, Malta, Portugal i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Za priznanje je i ljevica, platforma Možemo od kolega iz saborskih klupa tražila je potpise, pismo planiraju poslati premijeru, a traže priznanje Palestine i zabranu izvoza i transfera oružja Izraelu.

"Zasada još nismo dobili potvrde od drugih klubova, ali se nadamo do kraja ovog mjeseca dobiti konkretne odgovore od svakog kluba zastupnika", dodao je Živković.

Podrška bi mogla stići i od člana vladajuće većine.

"Moj stav od početka je jasan i nedvosmislen, smatram da Hrvatska treba priznati Palestinu, i to bez ikakvih uvjeta, nadam se i očekujem da će se to uskoro dogoditi", rekao je Armin Hodžić.

Armin Hodžić Foto: Dnevnik Nove TV

Ali ne i od MOSTA.

"Podržavamo dvodržavno rješenje, ali ono treba biti posljedica dogovora. Ne znam u kojim bi granicama priznali Palestinu, a za razliku od Možemo, osuđujemo i Hamas kao terorističku organizaciju", rekao je saborski zastupnik Most-a Nikola Grmoja.

Nikola Grmoja Foto: Dnevnik Nove TV

Na priznanje Palestine poziva i Zoran Milanović. Na potezu je – Vlada.