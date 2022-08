Suđenje Hrvatu kojeg su ruske snage uhitile početkom svibnja blizu Mariupolja počet će u ponedjeljak. Sudit će mu se pred sudom međunarodno nepriznate tvorevine Narodne Republike Donjeck, i to za sudjelovanje u sukobu u ulozi plaćenika i rušenje ustavnog poretka, za što su predviđene kazne doživotni zatvor te smrtna kazna.

Narodna Republika Donjeck kvazidržavna je tvorevina koja neđunarodno nije priznata i od njenih sudova ne treba očekivati mnogo. No stručnjaci za međunarodno pravo kažu: minimum ipak postoji.



''Bez obzira što oni nisu međunarodno priznati, pravila međunarodnog humanitarnog prava vrijede i za njih i oni moraju tog Hrvata tretirati u skladu sa svim pravilima i zakonima međunarodnog humanitarnog prava'', istaknuo je odvjetnik Luka Mišetić u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.



Nema sumnje da će i suđenje i presuda biti u svrhu ratne propagande, no u svemu bi važnu ulogu mogla imati i pragmatičnost.



''Ne bih očekivao smrtnu kaznu, ali sigurno da će biti drastična kazna, oni će tog Hrvata držati de facto kao taoca i iskoristiti možda za razmjenu u budućnosti možda nekih ruskih ljudi koji su zarobljeni i presuđeni u Ukrajini'', smatra Mišetić.



Isti je sud Marokancu i dvojici Britanaca, koji su se također borili u ukrajinskoj vojsci, dosudio smrtnu kaznu, no njeno izvršenje još nije izgledno, njihovim se slučajevima služi u propagandne svrhe pa to treba očekivati i kod zarobljenog Hrvata.



Državi ostaje samo raditi u strogoj tišini, a na tom je tragu bila i izjava predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića sredinom svibnja: ''Molim samo da mu hrvatski političari i pozeri svojim izjavama ne otežavaju poziciju. Drago mi je što sam ga vidio na televiziji, to mi je nekako jamstvo da će se vratiti živ, kad su ga već pokazali, kad ga Rusi vode okolo kao trofej. I tu bih stao, ako ne mogu pomoći, ne želim odmagati''.



Zarobljeni Hrvat u ukrajinskoj je vojsci od 2020. godine, a u Ukrajinu je otišao zbog supruge Ukrajinke i kako bi dobio državljanstvo.

