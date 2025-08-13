Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
više od 450 sati u zraku

Nema mira za pilote kanadera, ni u Hrvatskoj, ni u inozemstvu: Zapovjednik otkrio najteže požare ovoga ljeta

Piše DNEVNIK.hr, 13. kolovoza 2025. @ 19:37 komentari
Krešimir Ražov, brigadir i zapovjednik 93. krila HRZ-a
Krešimir Ražov, brigadir i zapovjednik 93. krila HRZ-a Foto: Dnevnik Nove TV
Ljetne ekstremne vrućine u Hrvatskoj, ali i izvan granica Hrvatske donosi i probleme s požarima. Piloti hrvatskih kanadera tako tijekom ljeta imaju pune ruke posla.
Najčitanije
  1. Ljudski lanac
    TRAGEDIJA U ITALIJI

    Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
  2. Izraelski napad na Iran
    RAVNOTEŽA SNAGA

    Novi rat započinje uskoro, oni to očekuju i spremaju se: "Bit će znatno krvaviji od prošloga"
  3. Ilustracija
    KOBNE POSLJEDICE

    Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Titov brod Galeb: U Gospiću odloženo 8200 tona azbesta
Split otvorio pitanje
Misterija Titovog broda: Gdje je 78 tona azbesta? Grad demantirao Ministarstvo
Brod s azbestom: "Bez pogona, bez posade, bez kapetana...jedna čudna priča"
Brod Moby Drea
Splićani ne odustaju: "Sad roni krokodilske suze... Ako ne ode do nedjelje, spremamo nešto novo"
Ekstremna vrućina nosi i probleme s požarima, u Hrvatskoj i u inozemstvu
više od 450 sati u zraku
Nema mira za pilote kanadera, ni u Hrvatskoj, ni u inozemstvu: Zapovjednik otkrio najteže požare ovoga ljeta
Požari diljem Europe, stanovnici očajni: "Ostavili su nas na Božju milost. Sve je izgorjelo"
Od Portugala do Turske
Europa u plamenu, stotine novih požara dnevno: "Izgleda kao sudnji dan, ništa ne možemo"
Policija je uhitila 28-godišnjakinju zbog sumnje da je ubila vlastito tek rođeno dijete
ubojstvo djeteta
Detalji tragedije u dolini Neretve: Obitelj je bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad
Makedonka u Grčkoj nagazila na ribu pauk: Odmah je morala u bolnicu
Upozorila druge
Plaža iz noćne more: Turistkinja zbog "nevidljive ribe" hitno morala u bolnicu
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac: Pronađen je mrtav
TRAGEDIJA U ITALIJI
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
Priprema se novi rat Izraela i Irana
RAVNOTEŽA SNAGA
Novi rat započinje uskoro, oni to očekuju i spremaju se: "Bit će znatno krvaviji od prošloga"
Avionu Ryanaira zabranjen prolaz kroz češki zračni prostor
DRAMATIČAN LET
Avionu zabranjen prolaz kroz europsku zemlju, dignuti i njemački lovci: Postojao je plan...
Dječak u Švicarskoj skočio sa skakaonice i usmrtio muškarca u bazenu
KOBNE POSLJEDICE
Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca
Majka osumnjičena za ubojstvo bebe
pronađena u subotu
Policija objavila tko je osumnjičen za ubojstvo bebe na jugu Hrvatske
Sanacija Hipodroma nakon koncerta
KONCERTNI SPEKTAKL
"Hipodrom je neupotrebljiv!" Organizator već platio kaznu, pa se pravda: "Bit će bolji nego što je bio"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac: Pronađen je mrtav
TRAGEDIJA U ITALIJI
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
Dječak u Švicarskoj skočio sa skakaonice i usmrtio muškarca u bazenu
KOBNE POSLJEDICE
Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca
Priprema se novi rat Izraela i Irana
RAVNOTEŽA SNAGA
Novi rat započinje uskoro, oni to očekuju i spremaju se: "Bit će znatno krvaviji od prošloga"
show
Anthony Kalik zaručio se s djevojkom iz Osijeka
padaju čestitke!
Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: "Ljubav mi je sve objasnila!"
Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri za IN magazin
rijedak intervju
Doris Dragović o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...''
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
živi daleko od hrvatske
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Mnogi ga zamijene hemoroidima
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
zabava
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Urnebesno
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Jao…
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
tech
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
Potez protiv varanja
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
sport
Poznati albanski boksač pretukao Arkanova sina: "Krenuo na njega kao buldožer"
Incident u Zürichu
Albanski boksač pretukao Arkanova sina zbog majice? "Krenuo je na njega kao buldožer"
Arkanov sin pojavio se na Marakani, reagirao na priču o tučnjavi: "Ne pamtim kad sam..."
Digla se velika prašina
Arkanov sin reagirao na priču o tučnjavi: "Ne pamtim kad sam..."
Kad se ruši stadion Maksimir? Inženjeri pred velikim izazovom zbog onoga što se nalazi ispod istočne tribine
GRAD UPOZORIO
Kad se ruši stadion Maksimir? Inženjeri pred velikim izazovom zbog onoga što se nalazi ispod istočne tribine
tv
Daleki grad: U trenu se situacija okrenula - tko su oni?
DALEKI GRAD
Daleki grad: U trenu se situacija okrenula - tko su oni?
Leyla: Nije više mogao tako živjeti - predao se i sve priznao
LEYLA
Nije više mogao tako živjeti - predao se i sve priznao
Leyla: Hoće li moći ostvariti njezinu najveću želju?
LEYLA
Leyla: Hoće li moći ostvariti njezinu najveću želju?
putovanja
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Idemo na jug
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Tjedni jelovnik bez pečenja ili kuhanja od 11. 8. do 17. 8. 2025.
Tjedni jelovnik
Kad je prevruće za kuhanje: 7 finih i brzih jela za svaki dan ovoga tjedna
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Na osami
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
novac
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Žele biti prvi na svijetu
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
lifestyle
Ulična moda Zagreb u pripijenoj haljini s američkim izrezom i ravnim natikačama
PERFEKTAN MODEL!
Jednoj od najženstvenijih haljina sa zagrebačke špice i ravne natikače dovoljne su za wow dojam
Znak horoskopa u kojem se rađa najviše ljudi
MNOGIMA ZANIMLJIV
Znate li u kojem se znaku horoskopa rađa najviše ljudi?
Adriana Ćaleta-Car u natikačama od rafije Bottega Veneta
ŽENSTVENO IZDANJE
Adriana Ćaleta-Car: Da je ljeto štikla - ovako bi izgledala!
sve
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Urnebesno
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Poznati albanski boksač pretukao Arkanova sina: "Krenuo na njega kao buldožer"
Incident u Zürichu
Albanski boksač pretukao Arkanova sina zbog majice? "Krenuo je na njega kao buldožer"
Anthony Kalik zaručio se s djevojkom iz Osijeka
padaju čestitke!
Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: "Ljubav mi je sve objasnila!"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene