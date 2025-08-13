Nema mira za pilote kanadera, ni u Hrvatskoj, ni u inozemstvu: Zapovjednik otkrio najteže požare ovoga ljeta

Ekstremna vrućina u Europi ne popušta. Padaju rekordi u temperaturama, ali i požarnoj sezoni.

Hrvatski kanaderi ove godine su se, osim na domaćem, u više navrata borili protiv požara i na terenu drugih država. Jedna posada upravo se vratila iz Crne Gore.

S brigadirom i zapovjednikom 93. krila HRZ-a Krešimirom Ražovom razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Poslali smo i danas jedan kanader za Crnu Goru u popodnevnim satima. Pred večer bi se trebali vratiti u Hrvatsku", kazao je Ražov o požar kojeg su kanaderi gasili i u utorak.

Objasnio je i kakvo je stanje na požarištu u Istri.

"Ovog dana su pojačani angažmani. Tako je i danas bilo od ranih jutarnjih sati. Evo, treći angažman danas u Istri, po dva kanadera. Trenutno su na područje Istre, točnije na području Marčana tri kanadera", kazao je.

Odgovorio je na pitanje je li im lakše gasiti na domaćem terenu kojeg bolje poznaju ili u inozemstvu.

"Imamo iskustva u Hrvatskoj, ali smo isto tako već stekli iskustva u međunarodnim misijama. Tako da, kad nas se aktivira pomoć Rescue mehanizma u susjednim zemljama, a i dalje, skupljamo iskustvo i ne fali nam iskustva ni u tom smislu. Naporno je, angažmani su po cijeli dan, ali uspješno smo odradili sve misije, doma i u inozemstvu ove sezone", rekao je.

Potvrdio je i rečenicu glavnog vatrogasnog zapovjednika u Hrvatskoj Slavka Tucaković koji je rekao da su hrvatski piloti i kanaderi traženi u inozemstvu.

"Istina je, vrlo učinkovito određujemo naše misije i zadaće. Posvećeni smo misijama koje provodimo, štitimo ljude i imovinu. To je naša misija i zadaća i sretni smo kada možemo pomoći i našim žiteljima, ali i onima kojima je potrebno u inozemstvu", rekao je.

Dalje je objasnio kako radni dan jednog pilota kanadera traje od kada sunce izađe pa sve do navečer, do kad se može gasiti.

"U ovim ljetnim mjesecima, tijekom toplinskog vala, angažman je intenzivan. Od nedavno nam posao otežavaju i jaki vjetrovi što je uvjet za brzo širenje požara. Danas su piloti bili angažirani od pet sati ujutro, a sletjet će navečer", rekao je Ražov.

Kazao je i da su kanaderi ovoga ljeta bili 450 sati u zraku gaseći samo požare u Hrvatskoj dok su još dodatnih 80 sati proveli gaseći požare u inozemstvu, najviše u Albaniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Otkrio je i koje je požarište bilo najteže za gasiti.

"Morao bih izdvojiti dva požara ovdje u Hrvatskoj gdje su bile visoke temperature i vjetar. Bio je to prvi toplinski val u šestom mjesecu, Pisak u Podgori. Cijeli dan je bio angažman, bile su ugrožene kuće i bilo je čak i ozlijeđenih, ali smo uspješno požar stavili pod kontrolu i obranili kuću i ljude".

"Isto tako, prije dva dana, u Krilama Jesenice također je bio jaki požar, jak vjetar, brzo širenje. Slično je bilo i u Škabrnji nedavno, požar je krenuo prema Galopcu. U uvjetima jakog požara, koncentracija i snaga su ključni. Uspjeli smo obraniti više kuća u zadnji tren."

Potvrdio je da ima interesa kod mladih ljudi da sjednu u kabinu kanadera.

"Dakako i to nam je drago. Upravo završavamo selektivno letenje na avionu Zlin, 20 kandidata je uspješno položilo i upisat će studij aeronautike. Veselimo se budućim mladim pilotima kojih ima sve više i više. Novi su zrakoplovi i novi helikopteri. Veselimo se radu", kazao je i objasnio što sve nudi posao pilota.

"Nudimo im ispunjenje njihovog sna. Svi piloti koji se jave sanjaju da lete modernim zrakoplovima, helikopterima, avionima. Ovdje je intenzivno letenje, ima puno posla, ali je veliko zadovoljstvo na kraju krajeva. Najčešće je puno radosti u poslu", rekao je za kraj.