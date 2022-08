Splitski vijećnici i vijećnice odlučivat će o povjerenju intendantu Srećku Šestanu na sjednici Gradskog vijeća.

U splitskoj Banovini započela je druga sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, a riječ je o prvoj radnoj sjednici u novom sazivu splitskog Gradskog vijeća.



Ono bi danas trebalo raspravljati o Prijedlogu izvješća o radu Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Splitu za prošlu godinu, a u sklopu toga očekuje se i rasprava o sudbini intendanta HNK-a Split Srećka Šestana.



Među 37 točaka na dnevnom redu su trebali biti i Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju gradskog proračuna za 2021. te Prijedlog odluke o ustrojstvu splitske Gradske uprave.



Međutim, Gradsko vijeće Splita imat će danas reducirani dnevni red jer, kako je uoči početka sjednice u izjavi za medije kazao gradonačelnik Ivica Puljak, oporba nije poslala imena za odbore pa oni nisu ni oformljeni pa će otpasti 14 točaka.

''Oporba je očigledno bila na godišnjem odmoru te nisu napravili domaći rad. Ja ih pozivam da rade, a ne da idu na godišnji odmor... Oni nisu poslali imena ljudi za Odbore i danas se ti odbori ne mogu konstituirati. Tako da će se te točke povući, ali ostaju nam vrlo važne točke i one će se danas izglasati, odnosno o njima će se raspravljati", kazao je Puljak.



Najavio je da će se razmatrati reorganizacija gradske uprave i poručio: ''Mi smo posvećeni radu za boljitak ovoga grada''. ''Uprava će postati moderna, efikasna, bit će to najmodernija i najefikasnija uprava u Republici Hrvatskoj'', ustvrdio je splitski gradonačelnik, koji je odmah nakon pobjede na izborima najavio da se gradu pod Marjanom sprema renesansa.



S dnevnog reda skinuta su izvješća gradskih firmi o poslovanju, ali ne i ono o poslovanju HNK-a Split, koje je, kako je kazao, preostalo od posljednje sjednice.



S obzirom na to da je zbog svega skraćen dnevni red, Puljak ne očekuje da će biti potrebe za prekidanjem sjednice Gradskog vijeća te da će ona biti gotova do komemoracije za novinara Vladimira Matijanića.

Hoće li biti sreće za Šestana?

Što se tiče smjene Srećka Šestana s mjesta intendanta, gradonačelnik je kazao i ranije da nije politička te je opetovao da o tome isključivo odlučuju Kazališno vijeće i Gradsko vijeće, a da je Kazališno vijeće predložilo Gradskom da se ne usvoji programsko i financijsko izvješće o radu HNK-a Split.



Kazališno vijeće je prošle srijede na noćnoj e-sjednici zatražilo smjenu intendanta HNK-a Split i ravnatelja Splitskog ljeta Srećka Šestana. Po statutu kazališta u tom slučaju treba postojati prijedlog v.d.- a u slučaju da sadašnji intendant bude smijenjen te je predložen glumac Vicko Bilandžić.



O Šestanovoj smjeni ranije se očitovala i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek ustvrdiviši, između ostalog, da je smjena intendanta HNK-a Split "donesena staljinističkom metodom".



''Reagirala je ishitreno, trebala bi se bolje koncentrirati'', kazao je uoči današnje sjednice Puljak dodavši da je riječ o ''neprimjerenom izričaju ministrice'' i zaključio: ''Ne mogu zamisliti da ne poštuje odluku Vijeća''.