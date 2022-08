U ponedjeljak se slavi blagdan Velike Gospe. To je ujedno i državni blagdan pa će zbog toga neki trgovački lanci raditi po prilagođenom radnom vremenu.

U ponedjeljak, 15. kolovoza, slavi se blagdan Velike Gospe. Pojedini trgovački lanci zbog toga će raditi po prilagođenom radnom vremenu. U nastavku donosimo popis trgovina i njihovo radno vrijeme na taj dan.

Lidl

Ovisno o lokaciji, dio prodavaonica Lidla u ponedjeljak će raditi od 8 do 14 sati, dio od 7 do 20 dok će neke raditi od 7 do 23 sata. Kako će raditi Lidl u vašem mjestu, možete provjeriti >>OVDJE.

Spar i Interspar

Neke od trgovina Spara i Interspara na blagdan Velike Gospe neće raditi, dok će neke njihove trgovine raditi skraćeno po prilagođenom radnom vremenu ovisno o lokaciji na kojoj se nalaze.

Popis možete pronaći >>OVDJE.

Konzum

Konzum prodavaonice će na Veliku Gospu, 15.8.2022., raditi prema posebnom radnom vremenu. Radno vrijeme pojedinih trgovina možete provjeriti >>OVDJE.

Konzum prodavaonice u sklopu trgovačkih centara radit će u sklopu radnog vremena samog centra.

Tommy

Popis Tommy trgovina i njihovo radno vrijeme na blagdan Velike Gospe možete provjeriti OVDJE.

Studenac

Trgovine Studenca na blagdan Velike Gospe bit će zatvorene.

Kaufland

Sve poslovnice Kauflanda, u ponedjeljak 15.8., osim one u Sinju, radit će po nedjeljnom radnom vremenu. "Poslovnica Sinj radit će kraće nego inače nedjeljom", izvijestili su iz Kauflanda.

Dodatne informacije o radnom vremenu Kauflanda, ovisno o lokaciji, možete provjeriti >>OVDJE.

Bipa

Povodom blagdana Velike Gospe, poslovnice Bipe radit će po prilagođenom radnom vremenu. Više o tome doznajte >>OVDJE.

Pevex

Na blagdan Velike Gospe, Pevex prodajni centri neće raditi.

Bauhaus

Na blagdan Velike Gospe, Bauhaus prodajni centri neće raditi.

Radno vrijeme shopping centara

Arena Centar Zagreb

Na blagdan Velike Gospe, trgovine Arena Centra u Zagrebu neće raditi. Ipak, neki će ugostiteljski objekti biti otvoreni, a njihovo radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

Avenue Mall Zagreb

Sve trgovine Avenue Malla u Zagrebu na blagdan Velike Gospe bit će zatvorene. Međutim, neki će ugostiteljski objekti biti otvoreni. Više detalja možete pronaći OVDJE.

Westgate Shopping City

Na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, Westgate Shopping City neće raditi. Trgovine tog shopping centra ponovno će biti otvorene od utorka 16. kolovoza.

City Center One

Na blagdan Velike Gospe, City Center one West i City Center One East ne rade. Izuzetak su Cineplexx i Wettpunkt koji će raditi prema redovnom radnom vremenu.

Osim toga, prema redovnom radnom vremenu radit će i City Center One Split, uz napomenu da će u tom shopping centru poslovnice Fine, Erste banke i Hrvatske pošte biti zatvorene.

Mall of Split na blagdan Velike Gospe radit će po redovnom radnom vremenu.

TC Portanova Osijek



Za blagdan Velike Gospe prizemlje i prvi kat trgovačkog centra Portanova bit će zatvoreni.

Drugi kat centra radit će po prazničnom radnom vremenu od 13 sati.

Supernova

Shopping centar Supernova Zadar radit će prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 22 sata.

Supernova Zagreb Buzin na blagdan Velike Gospe bit će zavoren, kao i Supernova Varaždin. Na taj će dan biti zatvoren i Supernova Karlovac, kao i Supernova Sisak West i Supernova Sisak East.

Tower Center Rijeka

Trgovine shoppig centra Tower Center Rijeka na blagdan Velike Gospe radit će po nedjeljnom radnom vremenu, odnosno od 10 do 21 sat. No, postoje i izuzeci. Popis možete pogledati OVDJE.