Plenković odbrusio Milanoviću: "Izraelski ministar nije spominjao Domovinski rat"

Hrvatski premijer Andrej Plenković je u utorak kazao da izraelski ministar vanjskih poslova u Zagrebu uopće nije spominjao Domovinski rat, nakon što je predsjednik Zoran Milanović rekao da je njegova usporedba s izraelskom agresijom na Gazu uvredljiva za sve žrtve agresije na Hrvatsku.

"Ljudi koji su slušali tu press konferenciju dvojice ministara (vanjskih poslova) su primijetili da izraelski ministar (Gideon Saar) uopće nije spominjao Domovinski rat. Tu je neka reakcija na Domovinski rat, (a) ovaj to nije ni spomenuo", rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora Hrvatske demokratske zajednice.

Izraelski ministar posjetio Zagreb

Izraelski ministar vanjskih poslova je u utorak bio u posjetu Zagrebu i sastao se s predsjednicima vlade i Sabora i hrvatskim šefom diplomacije Gordanom Grlićem Radmanom.

Ured predsjednika je potom priopćio da je ministar u Zagrebu usporedio Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu, što je nazvao uvredljivim za sve žrtve agresije na Hrvatsku, dodajući da nije pravo pitanje zašto ga nije primio predsjednik Milanović, već zašto su ga ugostili premijer, šef diplomacije i predsjednik Sabora

"Koliko je pogrešno sastajati se s članom izraelske vlade pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj on uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu! To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke tisuća ljudi po Gazi", objavio je Milanovićev ured.

Izraelski ministar: "Izjave vrijedne žaljenja"

Saar je na Hinino pitanje na tiskovnoj konferenciji poslije sastanka s Grlićem Radmanom o izjavama hrvatskog predsjednika Milanovića, koji je pozvao na priznavanje palestinske države, te rekao da izraelske akcije u Gazi predstavljaju etničko čišćenje i da je vlast u Izraelu zločinačka, odgovorio da izjave koje služe Hamasovoj propagandi nisu relevantne.

"Što se tiče predsjednika Hrvatske, i nekih drugih političara, to je vrijedno žaljenja ..., žao mi je da smo napadani u vrijeme kada nas napada radikalni islam sa svih frontova koje sam spomenuo. Odbacujem sadržaj i podsjećam da je u prošlosti i Hrvatska bila optuživana, ali na kraju znamo što se dogodilo i znamo da to nisu bile poštene optužbe", poručio je Saar.

Na pitanje novinara o potonjoj rečenici, Plenković je rekao da "ne zna na koje je on razdoblje mislio".

Također, premijer je "interesantnim" nazvao da predsjednik, koji "nije trznuo na rusku agresiju na Ukrajinu tri i pol godine, odjedanput nastoji hrvatskoj javnosti rastumačiti posjet ministra Države Izrael".

"Za razliku od njega mi razgovaramo s akterima kako bismo mogli razumjeti o čemu se radi jer ovdje, podsjećam, nema izravnog paralelizma između Rusija i Ukrajine i Izraela i Hamasa. Hamas je napao Izrael prije 23 mjeseca i pobio u jednom danu 1200 ljudi, Ukrajina nije napadala Rusiju."