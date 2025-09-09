Milanović oštro o izjavama ministra: "To je uvredljivo! Hrvatska se branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija"

"Izraelski ministar u Zagrebu je usporedio Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu, što je uvredljivo za sve žrtve agresije na Hrvatsku i nije pravo pitanje zašto zašto ga nije primio predsjednik Milanović, već zašto su ga ugostili premijer, šef diplomacije i predsjednik Sabora", priopćeno je u utorak s Pantovčaka.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar danas je u posjetu Zagrebu i sastao se s predsjednicima vlade i Sabora i hrvatskim šefom diplomacije.

"Koliko je pogrešno sastajati se s članom izraelske vlade pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj on uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu! To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke tisuća ljudi po Gazi", objavio je Milanovićev ured.

Na pitanje zašto se predsjednik Milanović nije sastao s izraelskim ministrom, iz Ureda ističu da je pravo pitanje zašto su ga uopće pozvali u Zagreb i s njime se sastali premijer Plenković, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"U trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milijun stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo je podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina", rečeno je Hini s Pantovčaka.

Hrvatska bi trebala pokrenuti postupak priznavanja palestinske države kao prvi korak u postizanju dvodržavnog rješenja i trajnog mira na Bliskom istoku, a ne davati "podršku dužnosnicima izraelske vlasti koji nedvosmisleno stoje iza politike rata i nasilja", naglašava se.

S Pantovčaka zamjeraju i to što je zbog Sa'ara danas "satima bilo blokirano cijelo središte Zagreba, što se ne događa ni kada u Hrvatsku dolaze puno ugledniji i važniji gosti".

Saar je na pitanje na tiskovnoj konferenciji poslije sastanka s Gordanom Grlićem Radmanom o izjavama hrvatskog predsjednika Milanović, koji je pozvao na priznavanje palestinske države, te rekao da izraelske akcije u Gazi predstavljaju etničko čišćenje te da je vlast u Izraelu zločinačka, odgovorio da izjave koje služe Hamasovoj propagandi nisu relevantne.

Rekao je da su Izrael napali i "neki političari u prijateljskim zemljama."

"Što se tiče predsjednika Hrvatske, i nekih drugih političara, to je vrijedno žaljenja ..., žao mi je da smo napadani u vrijeme kada nas napada radikalni islam sa svih frontova koje sam spomenuo.

Odbacujem sadržaj i podsjećam da je u prošlosti i Hrvatska bila optuživana, ali na kraju znamo šta se dogodilo i znamo da to nisu bile poštene optužbe., kazao je Sa'ar.