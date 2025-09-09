Jedan od ulagača u uhodanu prevaru za Dnevnik Nove TV: "Nisi bedast, ali..."

Dok se čekaju prvi rezultati policijske istrage o piramidalnoj prevari u koju su brojni Hrvati uplaćivali novac, za Dnevnik Nove TV svoje je svjedočanstvo ispričao jedan od ulagača koji je odlučio anonimno progovoriti.

Telegram grupe, signali, prijateljske preporuke – sve je izgledalo kao idilična brza zarada.

"Preko prijatelja sam ušao u taj IG investment group, to se ulazi preko preporuke, dobije se link, prijavi se. Nakon toga se prijavi u te grupe koje su na Telegramu", ispričao je za Dnevnik Nove TV.

U početku sve izgleda profesionalno

U početku, sve izgleda profesionalno – obećanja o bonusima, dnevnim signalima, čak i grafovi s prikazom "zarade". A iza svega – jedan čovjek, poznat kao "profesor Leo Smith".

"Taj glavni Leo, on tradea, mi mu omogućujemo, tj. dajemo mu privolu da barata s jedan posto naših novca i sve je to bilo divno i krasno. Ljudi su se vadili van do jednom, dok se nije to sad ugasilo.", prepričao je.

Sugovornik iz priloga Foto: Dnevnik Nove TV

Kad vidiš da drugi zarađuju – ulaziš i ti. A baš tada sustav počinje pucati. "Ja sam ušao s 3000. Poduplalo mi se, izvadio sam novce van", prepričao je. Poruke stižu svakodnevno: ohrabrenja, savjeti, perfektan hrvatski. Nema greške, netko zna što radi.

"Poruke su sve na hrvatskom. Pa to ima neki, kažem, baš jako, jako dobar AI koji je ono to preveo točno, baš onako i kontekst i sve. Zato mi nije jasno kako to funkcionira, da je toliko to dobro napravljeno", smatra prevareni muškarac.

"Lako je biti promatrač sa strane"

Stručnjaci upozoravaju da ovakve sheme ciljaju one koji najviše žele vjerovati.

"Funkcionira zato što ljudi žele steći određeni novac, ljudi naprosto danas ne paze dovoljno. Mislim, moramo razumjeti žrtve. Imamo dio ljudi koji doista nema drugog izlaza i onda će sve pokušat, pa i nasjest na neku novu prijevaru. Lako je biti nama promatrač sa strane, lako je reći ljudi su naivni, glupi...", govori Alen Delić, sigurnosni stručnjak.

Dok policija istražuje staru shemu, nove su već stvorene.

"Sad je ponudio neku novu grupu mislim da se radi nešto sa zlatom, devizama", govori anonimni sugovornik, a na pitanje je li predobro da bi bilo istinito - odgovara: "Pa naravno, sve je jasno. Samo čekaš kad će biti taj trenutak da se to ugasi. Nisi bedast, ali eto. Drugi ljudi valjda su ušli na neki način drugačije, netko im je to prezentirao kao neki legitimni projekt, iako se to prezentira tako da je to sve legalno...Predobro je da bi bilo istinito".

"Obavještavamo Vas kako policija provodi kriminalističko istraživanje te u ovom trenutku, uvažavajući tajnost izvida nismo u mogućnosti dostaviti više informacija", poručuju iz MUP-a.

U Hrvatskoj samo jedna grupa broji više od 6000 članova

"Ne možemo biti preoptimistični, ali dosad smo imali situacija, posebno kad se radi o velikim međunarodnim prijevarama, da se dođe i do počinitelja ili do određenog dijela novca. Upravo zato treba pozvati sve koji su doista bili prevarani da to prijave nadležnim institucijama. Bez tih informacija institucije neće možda djelovati same", dodaje Delić.

Brojka onih koji su u želji za brzom i lakom zaradom sudjelovali u ovoj shemi premašuje 300 tisuća u svijetu, a samo jedna grupa u Hrvatskoj broji više od 6000 članova. Stručnjaci i policija upozoravaju: Ne padajte na ponzi sheme jer brza i laka zarada ne postoji.