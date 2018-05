Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu u Sofiji da je inicijativa oporbe za raspuštanje Sabora još jedna koja neće uspjeti te da nije znao sve detalje o primjedbama stručnjaka na izradu zakona o Agrokoru.

"To je jedna od inicijativa koju pokreće oporba i koja, naravno, neće uspjeti. Ono što je važno, a to ponavljam i danas, u tako kratkom roku učinili smo sve, posegnuli smo za ekspertizom onih koji su mogli dati svoj stručni doprinos. Sve što smo napravili bilo je u cilju spašavanja hrvatskog gospodarstva i našeg financijskog sustava", rekao je Plenković u Sofiji gdje sudjeluje na summitu EU-a i zapadnog Balkana i nizu popratnih sastanaka.

"Kao što vidite prijeteći cunami na gospodarstvo nije se dogodio", rekao je hrvatski premijer.

"Proces restrukturiranja treba osigurati da svi dionici koji su uključeni postignu nagodbu", rekao je te istaknuo da je s njegova aspekta, kao predsjednika vlade, to najbitnije.

U cijelom procesu trebalo biti obazriviji i transparentniji kako se jedan ukupno gledajući dobar iskorak ne bi dovodio u pitanje zbog određene pogreške, rekao je premijer.

Niječno je odgovorio na pitanje je li osobno znao za sugestije pravnih stručnjaka da će neki dijelovi zakona biti protustavni.

"Ne, nisam imao sve te detalje. U krajnjoj liniji to je vidljivo iz ove korespondencije. Međutim, to na kraju nije ni bitno. Ono što jest bitno, da je Ustavni sud rekao da je zadnja verzija zakona kakav je donesen u skladu s ustavom i to je najvažnije", zaključio je premijer Plenković u izjavi za hrvatske novinare u Sofiji. (Hina)