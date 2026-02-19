Plenković oštro odgovorio koalicijskom partneru, komentirao i Dabru: "Nisam mogao biti jasniji"

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je u četvrtak, upitan o situaciji u vladajućoj koaliciji, da ni on, niti HDZ, ne prihvaćaju ultimatume bilo koga te će, kada se vrati u Zagreb, sa svima razgovarati.

Premijer Plenković, koji boravi u Indiji na summitu o umjetnoj inteligenciji, upitan za komentar HSLS-ovog traženja da unutar 30 dana riješi "slučaj" saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, izjavio je da mu se iz perspektive summita te nedavne minhenske sigurnosne konferencije, gdje se raspravlja o najvažnijim pitanjima svijeta, čini prilično pretjeranim sve ovo što se događa unutar članica parlamentarne većine i koalicije.

"Kad se vratimo u Zagreb idućeg tjedna obavit ćemo razgovore sa svima. Ja nisam čovjek koji prihvaća ultimatume bilo koga niti to prihvaća HDZ. Što se tiče onoga što je gospodin Dabro napravio, ja sam to vrlo jasno osudio. Nisam mogao biti jasniji. Rekao sam da je to apsolutno neobranjivo i da smo mi zbog toga zabrinuti jednako kao i HSLS", poručio je premijer.

Što se tiče naglih reakcija o nekakvim rokovima, rekao je Plenković, partneri razgovaraju, partneri si ne daju rokove, pogotovo oni partneri koji su izašli s nama na listama ušli Hrvatski sabor zadnja tri izborna ciklusa otkad je on predsjednik HDZ-a.

Ponovio je da će razgovarati sa svima i da su sada fokusirani na najbitnije, a to je boljitak hrvatskih građana i perspektive hrvatskog gospodarstva.

"Sutra je izglasavanje povjerenja novom ministru Ružiću i nakon toga ćemo kroz dijalog, siguran sam, naći rješenja koja su dobra, a pozivam sve da malo smire ton i da nepotrebno ne daju argumente oporbi. Ovo je situacija koja je potpuno nepotrebna.

Da li je slučajna, da li je namjerna što se tiče Dabre, to ćemo do kraja ispitati i ne djeluje mi baš sasvim slučajno što se moje osobne analize tiče, a i ove reakcije djeluju malo pretjerano", istaknuo je premijer.

Pozvao je sve kolege da malo smire ton, da budu, kaže, na razini političke odgovornosti koja je nužna u ovom momentu jer, dodao je, oni su Hrvatsku proveli kroz toliko kriza i da su kao najodgovornija politička stranka reagirali ovako na neke prve lopte ili pretjerano reagirali, ne bi Hrvatska bila danas tu gdje je, "a ovdje su svi itekako zadovoljni gdje je Hrvatska".

Na novinarsko pitanje očekuje li onda sutra dovoljno ruku na glasanju o novom ministru, odgovorio je da to nije sporno i to su rekli i HSLS i DP. Ponovio je da će razgovarati idućega tjedna, premda su idući tjedan u Ukrajini i to je, rekao je, važno mjesto i da Hrvatska treba pokazati svoj pravi stav u krupnim međunarodnim pitanjima.

"Ovo su stvari koje su se dogodile. Nisu se dogodile zbog HDZ-a, niti velika Dabrina pogreška i nedopustivo ponašanje, a još manje, po meni, ovakva pretjerana reakcija HSLS-a. Postoji politička odgovornost. Apeliram na kolege. Ne želim se sad uopće telefonijadom baviti, nego ću se baviti time kad se vratim u Zagreb", poručio je premijer iz Indije.