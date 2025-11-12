POGLEDAJTE POPIS
Planirate kupnju? Pogledajte koje trgovine i trgovački centri će raditi ove nedjelje
Piše I. H.,
12. studenoga 2025. @ 08:48
Donosimo detaljan popis otvorenih trgovina ove nedjelje, 16. studenog.
Ako planirate u kupnju ove nedjelje, 16. studenog, pogledajte popis svih trgovina i trgovačkih centara koji su otvoreni.
Superkonzum
Zagreb:
- Radnička cesta 49, Zagreb
- Ilica 288, Zagreb
- Tomislavova 11, Zagreb
- Gračanska cesta 208, Zagreb
- Sarajevska 6, Zagreb
- Zagrebačka avenija 94, Zagreb
- Zagrebačka av. 108, Zagreb
- Samoborska cesta 102, Zagreb
- Huzjanova 2, Zagreb
Osijek:
- Ive Tijardovića 4A, Osijek
Lidl
Zagreb:
- Nova cesta 7
- Donje Svetice 46
- Zadarska ulica 79
- Ulica Julija Knifera 10
- Oranički odvojak 1
- Risnjačka ulica 1
- Oreškovićeva 3C
- Aleja javora 3
- Radnička cesta 232
- Ljubljanska avenija 2
Rijeka:
Osijek:
- Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A
Split:
- Nikole Tesle 16 A
- Poljička cesta 37
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com.
Kaufland
Zagreb:
- Ventilatorska cesta 1, Zagreb Lučko
Osijek:
- Svilajska ulica 37, Osijek
Plodine
Zagreb:
- Karla Metikoša 4, Zagreb
- Štefanovečki zavoj 10, Zagreb
- Vice Vukova 2, Zagreb
- Velimira Škorpika 11, Zagreb
- Haleuša 1, Zagreb
Rijeka:
- Ružice Mihić 20, Rijeka
- Osječka 50, Rijeka
- Vukovarska 87, Rijeka
Osijek:
- J. J. Strossmayerova 343, Osijek
Interspar
Zagreb:
- Slavonska avenija 11D, Zagreb
- Ulica Vice Vukova 6, Zagreb
- Škorpikova 34/2, Zagreb
Rijeka:
- Janka Polića Kamova 81A, Rijeka
- Liburnijska ulica 1, Rijeka
Osijek:
- Svilajska 31a, Osijek
- Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek
Split:
Tommy
Rijeka:
- Danijela Godine 6 A, Rijeka
- Fiorella la Guardia 13, Rijeka
- Vere Bratonje 28, Rijeka
- Bože Vidasa 14, Rijeka
Split:
- Put Brodarice 6, Split
- Bušićeva 8 A, Split
- Matice hrvatske 1, Split
- Slanice 3 A, Split
Eurospin
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Zagrebačka ul. 49G, Sisak
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivance
- Ljudevita Šestica 7, Karlovac
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Ulica kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška
- Zagrebačka 52, Požega
- Štrmac 303, Labin
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Stop shop, Ðakovo
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Arena Centar Zagreb
- Avenue Mall Zagreb
- City Center One Zagreb East
- King Cross Jankomir
- Park & Shop Sesvete
- Supernova Sisak West
- Supernova Sisak East
- Lumini Varaždin
- Supernova Požega
- Supernova Slavonski Brod
- Hey Park Vukovar
- Tower center Rijeka
- Portanova Osijek
- Joker Split
- City Center One Split
