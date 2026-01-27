Piletić nakon nove runde pregovora sa sindikatima: "Polako približavamo stavove"

Ministar rada Marin Piletić nakon još jednog kruga pregovora s reprezentativnim sindikatima državnih i javnih službi o visini osnovice plaće ocijenio je u utorak da polako približavaju stavove te da su dobili korigiranu ponudu sindikata javnih službi po modelu 3 plus 2.

"To bi značilo da bi prvo povećanje bilo isplaćeno već u veljači, a drugo koncem godine, u listopadu, no nama to još uvijek nije realno ni prihvatljivo, ali ide prema približavanju", rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić u izjavi za medije.

"To bi na razini godine bio trošak od 680 milijuna eura, gdje smo jasno iskomunicirali da tih mogućnosti u 2026. i 2027. – nema. Dali smo ponudu koja je bolja i povoljnija i da će utjecati na pregovore kada budemo koncem godine pregovarali o osnovici za 2027. u najboljem interesu svih naših 265.000 zaposlenih. Tako da se ide s povećanjem osnovice s 1. travnjem, koja bi umjesto 1005 iznosila 1015 eura, 1. kolovoza umjesto 1015 bila bi 1025 i s 1. prosincem ove godine 1035 eura", pojasnio je Piletić.

"U interesu nam je postići najbolji mogući dogovor"

"Ta je ponuda na godišnjoj razini fiskalnih mogućnosti oko 300 milijuna eura, smatramo da je to korektno i u kontinuitetu svih dosadašnjih Vladinih odluka da se povećavaju plaće u državnom i javnom sektoru", dodao je.

U mandatu ove vlade, kazao je, nominalni rast plaće je više od 116 posto, kumulativna stopa inflacije 35 posto, odnosno realni rast 60 posto, a u izračun ne ulaze i uvećana brojna materijalna prava.

Piletić je istaknuo da u ponudi ostaje povećanje prava naknade za terenski dodatak i da iznosi 30 eura, a pristaju i na povećanja naknade za svako novorođeno dijete na punu proračunsku osnovicu.

"To je Vladin pokušaj da nastavi socijalni dijalog i donekle udovolji sindikalnim zahtjevima da pratimo rast stope inflacije koju Ministarstvo financija predviđa na razini 2,8 posto kako ne bi pala cijena rada, nego ima kontinuitet u 2026." naglasio je ministar Piletić.

"Socijalni dijalog traje i u interesu nam je postići najbolji mogući dogovor", poručio je.

Podsjetio je da, ako se Vlada i sindikati ne dogovore do donošenja državnog proračuna, Vlada sama donosi odluku o visini osnovice, no, kaže, nisu to učinili.

"S obzirom na to da će obračun plaće za siječanj biti vrlo skoro, morat ćemo na Vladinoj sjednici donijeti oduku", najavio je Piletić napominjući da će državni sindikati uskoro donijeti odluku. Vlada ima opciju hoće li odlučiti da osnovica ostaje ista i nastaviti pregovore, ali ne uz značajniju izmjenu postojeće ponude i godišnjeg troška ili donijeti odluku, ovisno ako pristanu sindikati državnih službi, o dodatku na kolektivni ugovor i osnovicu u javnim službama.

"Nema naknade za topli obrok, ali kumulativno je iznos ipak veći"

Predsjednik Sindikata hrvatske policije Dubravko Jagić u ime sindikata državnih službenika i namještenika ponovio je da bi osnovica od 1. travnja bila 1015 eura, 1 kolovoza 1025 eura i 1. prosinca 1035 eura, odnosno 3 puta po 1 posto i da ostala dogovorena materijalna prava ostaju.

"Nema naknade za topli obrok, ali kumulativno je ipak veći iznos", rekao je Jagić i dodao da će ponudu proslijediti sindikalnim tijelima i Vlada će u četvrtak dobiti odgovor je li im njezina ponuda prihvatljiva. "Ako nam ponuda ne bude prihvatljiva, Vlada će po prvi puta u povijesti samostalno donijeti odluku za materijalna prava za sindikate državnih službi", rekao je Jagić.

Na pitanje o budućoj suradnji s novim ministrom financija Tomislavom Ćorićem, Jagić je rekao kako vjeruje da će biti dobra kao i prije.