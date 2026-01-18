Nastavljaju se pregovori o osnovici, sindikati bijesni: "To je smrtni grijeh za ministra"
Piše DNEVNIK.hr,
18. siječnja 2026. @ 19:35
komentari
Sindikati su poručili da su dosadašnje Vladine ponude neprihvatljive i da moraju zadržati ljude u javnom sektoru.
Podijelite
Sindikati su u niskom startu zbog plaća u javnim i državnim službama. U tjednu pred nama nastavljaju se pregovori o osnovici. Dio njih kaže - Vlada je fingirala i odugovlačila pregovore, a sve ih zanima kakvu će im novu ponudu ministar staviti na stol.
"Vlada nije pokazala da je u ovim pregovorima ozbiljna, da zaista želi razgovarati. Pregovore je fingirala, odugovlačila. S one neke početne ponude koja je bila odmah u startu bila neprihvatljiva nije se puno pomakla. Tako da, evo, ne znam što očekivati", rekao je Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
"Neprihvatljivo! Pogotovo u zdravstvenom sektoru gdje znate i sami kakvo je stanje, zdravstveni djelatnici odlaze, manjak je sestara i drugog osoblja i jedva se krpa kraj s krajem. Jednostavno treba ljude nekako motivirati, dići im plaće i zadržati u javnom sektoru", rekao je Krunoslav Kušec, predsjednik sindikata Zajedno.
"Umjesto da se bavio stvaranjem, jačanjem socijalnog dijaloga, stvaranjem veza među sindikata, on se bavio stvaranjem podjela među sindikatima. Mislim da je to za jednog ministra rada smrtni grijeh", poručio je Kroflin.
Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Sanje Vištice.