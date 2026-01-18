Nastavljaju se pregovori o osnovici, sindikati bijesni: "To je smrtni grijeh za ministra"

Sindikati su u niskom startu zbog plaća u javnim i državnim službama. U tjednu pred nama nastavljaju se pregovori o osnovici. Dio njih kaže - Vlada je fingirala i odugovlačila pregovore, a sve ih zanima kakvu će im novu ponudu ministar staviti na stol.

"Vlada nije pokazala da je u ovim pregovorima ozbiljna, da zaista želi razgovarati. Pregovore je fingirala, odugovlačila. S one neke početne ponude koja je bila odmah u startu bila neprihvatljiva nije se puno pomakla. Tako da, evo, ne znam što očekivati", rekao je Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Vlada je posljednji put nudila rast osnovice od 1,10% od 1. srpnja i 30 eura za topli obrok od 1. travnja. Sindikati su tražili 4% od prvog siječnja + 4% od prvog rujna, a za topli obrok 60 eura.

"Neprihvatljivo! Pogotovo u zdravstvenom sektoru gdje znate i sami kakvo je stanje, zdravstveni djelatnici odlaze, manjak je sestara i drugog osoblja i jedva se krpa kraj s krajem. Jednostavno treba ljude nekako motivirati, dići im plaće i zadržati u javnom sektoru", rekao je Krunoslav Kušec, predsjednik sindikata Zajedno.



Vladi na ruku ide i to što su sindikati razjedinjeni. Kroflin kaže da je to dio strategije koju je provodio ministar Piletić.

"Umjesto da se bavio stvaranjem, jačanjem socijalnog dijaloga, stvaranjem veza među sindikata, on se bavio stvaranjem podjela među sindikatima. Mislim da je to za jednog ministra rada smrtni grijeh", poručio je Kroflin.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Sanje Vištice.