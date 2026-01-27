Tužiteljstvo traži istražni zatvor za 14 privedenih navijača u BiH! "Država mora stati uz njih"

Iz Hrvatske je 11 navijača, a trojica su državljani Bosne i Hercegovine.
Podsjetimo, do masovnog okršaja došlo je kad su se Delije vraćali avionom s utakmice iz Švedske, a Torcida je krenula put Tuzle iz Splita.
Huliganima u Tuzli zatražen istražni zatvor - 3Foto:
DNEVNIK.hr
Sudac istrage nadležnog suda u Živinicama odlučivat će ostaju li osumnjičeni iza rešetaka. Tereti ih se za kazneno djelo sudjelovanja u grupi radi počinjenja kaznenog djela.
"Kao u svakoj situaciji kada se radi o hrvatskim državljanima, država mora stati uz njih. Imali smo primjer Grčke i kapetana iz Turske i drugih sličnih situacija. Napravit ćemo ono što je u skladu s mogućnostima. Naravno da i kolega Radman putem svojih predstavništava radi na tome, dakle, napravit ćemo ono što je moguće", poručio je ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan.
Damir Habijan, Ministarstvo pravosuđa i uprave (HDZ)Foto:
DNEVNIK.hr