Piletić poručuje sindikatima, osnovica javnih službi neće rasti više od državnih

Ako sindikatima javnih službi ova ponuda nije prihvatljiva, Vlada će donijeti odluku o osnovici i za javne službenike identičnu kao i za državne službenike, poručio je ministar rada Marin Piletić u četvrtak nakon potpisivanja dodatka V. Kolektivnog ugovora sa sindikatima državnih službi.

Nakon sjednice Vlade ministar rada Marin Piletić i sindikati državnih službenika i namještenika potpisali su dodatak V. Kolektivnom ugovoru prema kojem će se osnovica za izračun plaće tijekom ove godine povećavati u tri navrata, odnosno do kraja godine za tri posto.

"Nakon iscrpnih pregovora postigli smo dogovor da osnovica, koja je u mandatima naših dosadašnjih vlada rasla više od 48 posto, nastavi rasti i u ovoj godini na način da se sadašnja osnovica od 1004,87 eura od 1. travnja a povećava na 1015 eura, 1. kolovoza na 1025 eura te 1. prosinca na dodatnih 1035 eura. Povećava se i iznos terenskog dodatka na 30 eura i naknada za novorođeno dijete s pola proračunske osnovice na cijelu, odnosno na 441 euro", naveo je ministar u izjavi za medije nakon potpisivanja dodatka.

Dodao je da je Vlada prihvatila i prijedlog povećanja plaćenog dopusta s dva na tri dana godišnje. Ministar je podsjetio je kako su ranije postigli dogovor i o isplati novog prava - uskrsnice, kao i na "nikad veći" iznos regresa i božićnice u iznosima po 300 eura.

"Razumijemo da su očekivanja uvijek veća, ali zbog prisutnog deficita u prošloj godini, kao i očekivanog u ovoj godini, omogućili smo dodatnih 300 milijuna eura koji će biti usmjereni za isplatu plaće kako smo dogovorili s reprezentativnim državnim sindikatima", kazao je.

Piletić: Nema govora da je inflacija pojela učinak rasta plaća

Naglasio je kako je, kad se u obzir uzmu i osnovica i koeficijenti, do sada nominalna plaća za 267.000 državnih i javnih službenika rasla više od 116 posto, dok je inflacija bila 37 posto. "I nema govora da je inflacija pojela učinak koji smo zajedno s partnerima postizali godinama", poručio je.

Na pitanje znači li to da po pitanju osnovice s javnim sindikatima ne nastavljaju pregovore, ministar je istaknuo kako najprije očekuje njihov odgovor prihvaćaju li ovu ponudu ili ne.

Na konstataciju novinara da su se već javno očitovali kako njima ova ponuda nije prihvatljiva i ne znači da su pregovori završili, Piletić je kazao kako on tu informaciju još uvijek nema, ali i istaknuo stav Vlade da "ona prava koja vrijede za državne službenike trebaju vrijediti i za javne službenike".

Naime, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija poručili su za Hinu da sindikatima javnih službi Vladina ponuda povećanja osnovice nije prihvatljiva te da im je Piletić na posljednjem sastanku jasno poručio kako Vladina odluka o osnovici ne ograničava nastavak pregovora.

"Ako je to prihvatljivo svima koji rade u ministarstvima i tijelima državne uprave, ne vidim niti jedan argument zašto to ne bi bilo prihvatljivo i sindikatima javnih službi. Trebaju nam danas poslati očitovanje, ali ako im to nije prihvatljivo, ako je to jedinstven stav svih sindikata javnih službi, premijer je jasno komunicirao da ćemo mi onda donijeti odluku identičnu i za osnovice u javnim službama. Na taj način Vlada šalje jasnu poruku da osnovica za sve koji plaću primaju iz državnog proračuna treba biti jednaka", rekao je ministar.

Upitan hoće li biti još sastanaka sa sindikatima javnih službi, Piletić je ustvrdio kako Vlada više nema mogućnosti i financijskih kapaciteta da povećava ovu ponudu.

Jagić: Ovo je racionalni međukorak prema budućim pregovorima

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić kazao je kako je ovo "racionalni međukorak" prema budućim pregovorima s obzirom na to da istječe Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike. Uvijek može bolje, ali je ovo najbolje što smo mogli u ovom trenutku ispregovarati s Vladom, ustvrdio je.

"Ljudi moraju shvatiti da je to daleko povoljnije - nije jedan posto i 30 eura za topli obrok, nego je tri posto, koja ulaze u mirovinski fond. Započinju novi pregovori za novi Kolektivni ugovor kroz koji ćemo se pokušati izboriti za bolje materijalne i socijalne uvjete, a najviše ćemo inzistirati na toplom obroku i na dopunskom zdravstvenom osiguranju", rekao je.

Predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar ocijenio je kako se ne može reći da se ovim dogovorom nije napravio pomak.

"Je li se moglo više, pretpostavljam da nije", rekao je dodajući kako je bilo vrijeme da završi ova priča jer je trajala predugo. "I sada se možemo posvetiti novoj zadaći, a to je novi TKU koji je za naše članove puno bitniji od ovog dodatka. Imamo nove zahtjeve koji će olakšati život našim članovima i poboljšati materijalni status. Kroz povijest rada sindikata imate dobrih, manje dobrih i loših situacija, mi smo, nažalost, okusili i loše situacije, a ovo je manje dobra situacija, ali treba se čovjek naučiti biti zadovoljan i s takvim stvarima", istaknuo je.