Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
dug put obnove

Pet godina od potresa na Banovini, dio ljudi i dalje živi u kontejnerima: "Izdržat ćemo"

Piše Hina, 29. prosinca 2025. @ 07:34 komentari
Petrinja potres
Petrinja potres Foto: Lucija Ocko/Cropix
Potres je, paradoksalno, ubrzao procese koji su se desetljećima odgađali, bez njega takve bi se promjene čekale još desetljećima.
Najčitanije
  1. Prosvjed u Srbiji - 2
    "Raspiši pobjedu"

    Tisuće na ulicama, na više od 500 lokacija prikupljaju se potpisi: "Učinili su ono što mi nismo uspjeli"
  2. Bolnica - 1
    Intenzivno širenje

    Sve je više oboljelih, zbog komplikacija pune su bolnice. Liječnici upozoravaju: "Vrhunac će tek doći"
  3. Harmonikaši - 3
    Zabrane i ukusi

    Dvostruka mjerila: "Ako su romski trubači problem, kako to da se onda na sam blagdan na Velesajmu sviraju cajke?"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Peta godišnjica potresa na Banovini - nakon ruševina nova perspektiva
dug put obnove
Pet godina od potresa na Banovini, dio ljudi i dalje živi u kontejnerima: "Izdržat ćemo"
Sjeverna Koreja izvela dva probna lansiranja krstarećih raketa dugog dometa
iznad Žutog mora
Sjeverna Koreja ispalila dvije krstareće rakete dugog dometa
Kosovo: Kurtijeva stranka pobjednica izbora, blizu je 50 posto
Kraj političke krize?
Stranka premijera Kurtija pobijedila na izborima
Najmanje 13 mrtvih u željezničkoj nesreći u Meksiku
u Meksiku
Najmanje 13 mrtvih u željezničkoj nesreći: Vlak u kojem je bilo 250 ljudi iskočio iz tračnica
Kina će ovaj tjedan održati vojne vježbe oko Tajvana
Misija Pravda 2025.
Vojna sila raspoređuje snage: "Ovo služi kao ozbiljno upozorenje!"
Psiholog otkriva zašto kupujemo iako imamo zalihe namirnica
Racionalno objašnjenje
Troši se kao da ne postoji sutra: Stručnjak otkrio što se zapravo krije u pozadini
Studenti u blokadi prikupljaju potpise građana: Odazvale se tisuće
"Raspiši pobjedu"
Tisuće na ulicama, na više od 500 lokacija prikupljaju se potpisi: "Učinili su ono što mi nismo uspjeli"
Trubači diljem Hrvatske suočavali se sa zabranama
Zabrane i ukusi
Dvostruka mjerila: "Ako su romski trubači problem, kako to da se onda na sam blagdan na Velesajmu sviraju cajke?"
Raste broj oboljelih od gripe
Intenzivno širenje
Sve je više oboljelih, zbog komplikacija pune su bolnice. Liječnici upozoravaju: "Vrhunac će tek doći"
Thompson u sat i 15 minuta rasprodao zagrebačku arenu, menadžer o drugom koncertu: "Tomašević je neka čudna svita, evo što ćemo napraviti"
Najavio daljnje korake
Thompsonov menadžer za Dnevnik Nove TV: "Ne znam što se ovdje događa. Poduzet ćemo..."
Ukrajina i Rusija objavile privremeno primirje na području nuklearne elektrane Zaporižje
OZBILJAN PROBLEM
Ukrajina i Rusija objavile privremeno primirje na jednom području: Cilj je spriječiti nuklearnu katastrofu
Napadi ukrajinskih dronova prisilili moskovske zračne luke na zatvaranje
dronovi zatvorili luke
Napadi iz zraka paralizirali Moskvu: Letovi otkazani, putnici zarobljeni u terminalima...
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Raste broj oboljelih od gripe
Intenzivno širenje
Sve je više oboljelih, zbog komplikacija pune su bolnice. Liječnici upozoravaju: "Vrhunac će tek doći"
Novi slučaj kuge u Zadarskoj županiji
Službe na terenu
Potvrđen novi slučaj opasne bolesti! Nikola se slomio pred kamerama: "Ljubila me dok sam se opraštao"
Studenti u blokadi prikupljaju potpise građana: Odazvale se tisuće
"Raspiši pobjedu"
Tisuće na ulicama, na više od 500 lokacija prikupljaju se potpisi: "Učinili su ono što mi nismo uspjeli"
show
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Maja Šuput zapalila Zadar, a iz prvog reda bodrio ju je markantni Šime Elez
svi ih prate
Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert
zdravlje
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Puder, rumenilo, sjenilo … i azbest? Što stoji iza kontroverzne odluke FDA-e
Talk pod povećalom
Puder, rumenilo, sjenilo … i azbest? Što stoji iza kontroverzne odluke FDA-e
Idete na mamografiju? Ovaj pregled može otkriti i nešto puno opasnije od raka dojke
Istraživanje na 49.196 žena
Idete na mamografiju? Ovaj pregled može otkriti i nešto puno opasnije od raka dojke
zabava
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Jao…
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Tvrdi da krivo postavljamo osvježivač za školjku, njegova metoda iznenadila mnoge
Tko je ovdje lud?
Tvrdi da krivo postavljamo osvježivač za školjku, njegova metoda iznenadila mnoge
tech
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Super pametan materijal
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
Zapad opet šokiran
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
Dakle, i to je sad moguće
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
sport
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
NIJE TO ZASLUŽIO
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
Rezultat s afričkog prvenstva donio loše vijesti za Dinamo
ALI, OČEKIVANE VIJESTI
Rezultat s afričkog prvenstva donio loše vijesti za Dinamo
Marcelo Ryan dolazi u Dinamo kao slobodan igrač: Kulenović na izlaznim vratima
Zimski mercato
Dinamo besplatno dovodi igrača koji je ljetos bio preskup: Kulenović na izlaznim vratima
tv
MasterChef: Selma Karić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
PRIJATELJSTVO!
Selma nakon odlaska iz natjecanja otkrila: "Što MasterChef sastavi, to nitko ne rastavi!"
MasterChef: Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
ŠOK
Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
MasterChef: ANKETA: Tko će se izboriti za mjesto u velikome finalu? Otkrijte nam što mislite!
NAJBOLJI!
ANKETA: Tko će se izboriti za mjesto u velikome finalu? Otkrijte nam što mislite!
putovanja
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
Raskošno
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
neočekivan kupac
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
Eksperiment
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
lifestyle
Ženska imena inspirirana bojama
Lijepa i zvučna
10 prekrasnih imena za djevojčice koja su inspirirana – bojama
Zagreb špica: Longchamp Le Pliage torba u street style izdanju
KULTNI MODEL
Šik djevojka s obožavanom torbom koju u Zagrebu viđamo na svakom koraku
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
sve
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
NIJE TO ZASLUŽIO
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene