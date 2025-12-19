“Potres nam je uzeo dom, ali dao dobre ljude”: Priče s Banovine koje slamaju srce

Branka Adamovića (75) dobro pamti dan kada joj je potres u nekoliko sekundi oduzeo sve što su godinama stvarali.

"Odjedanput drma, tuče, mili Bože, samo puca. Razrušila se kuća, a oni to još ne prave, nit' ruše nit' prave, a pet godina smo već tu u tome malome, patimo se k'o Isus kad dođu djeca. Nemaš zašto kupiti, 240 eura imadem", žali se Branka iz Luščana.

Danas žive skromno. Pet godina nakon potresa na Banovini, Branka i Simo i dalje čekaju bolja vremena.

"Ja to zovem štenećara. Ovo je nužno zlo, ne mogu smjestiti pet, šest ljudi u kuću. Nema nas 10 kuća naseljeno. Kad živiš bez naroda, znaš kako je, živiš k'o u divljini", govori Simo Kulović iz Luščana.

Malo veselja u njihove živote unose volonteri Hrvatskog Crvenog križa. Uoči blagdana nastavljaju pomagati stanovnicima pogođenim potresom, poručujući im da nisu sami

"Ono što smo detektirali kao potrebu kroz društva Crvenog križa koja djeluju na ovom području su štednjaci i drva za ogrjev, to je ljudima potrebno. Paketi hrane koji uvijek dobro dođu i medicinska i ortopedska pomagala bez kojih ne mogu živjeti", navodi Katarina Zorić, glasnogovornica Hrvatskog crvenog križa.

Toplije blagdane osjetit će i Franjo i Ankica - u njihov dom stigao je novi štednjak za ogrjev. S osam desetljeća na leđima želje su se svele na ono najosnovnije

"Veseliji smo, imamo sad i peć. Htjeli smo to malo si urediti, pokrečiti, već je potamnilo, a nema tko. Ja ne mislim na probleme, važno mi je da se mogu kretati", skromno će Franjo Kudelić iz Petrinje.

"Štednjak će nam pomoći puno, nikad ne znaš kad ti zatreba, kad ti zatreba onda nemaš", podsjeća Anka Vukas iz Petrinje.

Nekima poput gospođe Kate najviše znači druženje Kroz život ide sama, ali zahvalna je za svaki trenutak pažnje. Paket hrane dobro će joj doći u ovom blagdanskom razdoblju.

"Nemam nikoga, nemam ni rodbine. Ja ću sad cijeli praznik maštati o tome kako je to meni bilo lijepo, kako je to meni bilo zadovoljstvo što ste vi došli. Potres nam je uzeo dom, al' dao nam je dobre ljude", tvrdi Kata Begić iz Petrinje.

A upravo dobri ljudi vraćaju vjeru i nadu - u bolje sutra!