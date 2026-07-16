Pet glavnih razloga zbog kojih ne treba uzimati suplemente na svoju ruku

Nismo svi isti i zapravo ono što pomaže jednoj osobi, ne mora nužno odgovarati drugoj. Jednako se to može odnositi na najrazličitija područja života, a posebno kada je u pitanju briga o zdravlju.

U svijetu u kojem postoje suplementi za svaki mogući problem, a lako ih je i kupiti, izuzetno je važno dobro istražiti prije nego se nešto počne uzimati. Savjet i preporuka stručnjaka mogu pomoći da odaberete onu opciju koja je najbolja za vas i s kojom ćete vidjeti najbolje rezultate. Ponudu suplemenata možete istražiti i na stranici Bijelo Jaje.

Biljna drogerija Botanical Sante donosi vam pet razloga da potražite stručni savjet pri odabiru suplemenata.

1. Ne znamo što organizmu zaista nedostaje

Mnogi ljudi posegnu za suplementima čim osjete umor, iscrpljenost, manjak koncentracije ili pad energije. No isti simptomi mogu imati potpuno različite uzroke.

Primjerice, kronični umor ne mora nužno značiti manjak magnezija ili vitamina B skupine. Uzrok može biti hormonalni disbalans, stres, loša kvaliteta sna, upalni procesi ili iscrpljenost organizma.

Botanical sante d.o.o. (Foto: PR)

Problem nastaje kada dodatke prehrani uzimamo "napamet", bez stvarnog uvida u stanje organizma.

Organizam ne funkcionira po principu nagađanja, nego ravnoteže. Zato je prije bilo kakve suplementacije važno pregledati status minerala i vitamina u tijelu te točno odrediti deficit.

2. Više ne znači bolje

Jedna od najčešćih zabluda današnjice jest da će veće količine vitamina i minerala automatski dovesti do boljeg zdravlja. Međutim, s dodacima prehrani vrijedi pravilo umjerenosti.

Prekomjerno uzimanje određenih suplemenata može opteretiti organizam, osobito jetru i bubrege, a kod nekih vitamina i minerala višak može biti jednako problematičan kao i manjak.

Primjerice, pretjerani unos vitamina D može dovesti do poremećaja ravnoteže kalcija u organizmu, dok previše željeza može povećati oksidativni stres i izazvati dodatne tegobe.

Važno je razumjeti da je svaki suplement aktivna tvar koja utječe na biokemijske procese u tijelu.

3. Suplement može prikriti pravi problem

Dodaci prehrani često privremeno ublaže simptome, zbog čega osoba može steći dojam da je riješila problem. Međutim, pravi uzrok tegoba i dalje može ostati prisutan.

Botanical sante d.o.o. (Foto: PR)

Netko tko je konstantno iscrpljen možda će kratkoročno osjetiti poboljšanje nakon uzimanja određenih dodataka za povećanje energije, ali stvarni problem može biti nešto potpuno drugo – prikrivena upala, bolest, povišena razina kortizola ili neki drugi disbalans.

4. Kombinacije suplemenata nisu uvijek sigurne

Mnogi nisu svjesni da se pojedini suplementi međusobno mogu "sudarati", ali i utjecati na djelovanje lijekova.

Primjerice, neki minerali mogu smanjiti apsorpciju određenih terapija, dok pojedini biljni pripravci mogu pojačati ili oslabiti djelovanje lijekova koje osoba već uzima.

Dodatni problem je što mnogi uzimaju više različitih preparata istovremeno, a da pritom nisu svjesni kako oni često sadrže iste sastojke. Tako vrlo lako dolazi do prekomjernog unosa određenih vitamina ili minerala.

Upravo zato stručnjaci savjetuju da se suplementacija ne uvodi stihijski, nego uz savjet kvalificiranog stručnjaka koji može procijeniti stvarne potrebe organizma.

5. Snažan utjecaj marketinga može nas potaknuti na pogrešan odabir

Marketinške kampanje koje stoje iza određenih proizvođača dodataka prehrani vrlo vješto povezuju svakodnevne simptome poput umora, nadutosti, manjka koncentracije ili lošeg sna s određenim suplementima.

Botanical sante d.o.o. (Foto: PR)

Uz agresivan marketing i stalnu prisutnost na društvenim mrežama lako možemo povjerovati da upravo nama nedostaje određeni vitamin ili mineral – čak i bez stvarnih dokaza ili nalaza.

Problem je što se često stvara osjećaj da postoji "brzo rješenje" za svaku tegobu, pa ljudi počinju uzimati preparate koji njihovu organizmu možda uopće nisu potrebni, a ponekad mogu biti i neadekvatni ili štetni ako se koriste dugotrajno i bez stručnog nadzora.

Suplementi mogu biti izuzetno korisni kada se koriste ciljano, odgovorno i u skladu sa stvarnim potrebama organizma. Problem nastaje kada ih uzimamo naslijepo, pod utjecajem trendova ili preporuka s društvenih mreža.

Prvi korak prema boljem zdravlju ne bi trebala biti kupnja "popularnog" dodatka prehrani, nego razumijevanje vlastitog tijela i njegovih stvarnih potreba te određivanje statusa vitamina i minerala u organizmu. Tek tada dolazi drugi korak, a to je pretraživanje ponude dodataka prehrani na stranici Bijelo Jaje.