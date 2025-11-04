Penava o incidentu u Splitu: "Osuđujemo ga, ali zašto nijedna manjina nema problem osim Srba?"

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava osudio je u utorak incident u Splitu koji se dogodio tijekom programa Dana srpske kulture istaknuvši kako svi skupovi koji su u skladu s Ustavom i zakonima moraju biti dozvoljeni i omogućeni te da nema mjesta nasilju bilo koje vrste.

"Osuđujemo ga i ja i Domovinski pokret. Živimo u demokratskom društvu, u slobodnoj Hrvatskoj državi gdje se nitko tko izravno ne predstavlja ugrozu za hrvatski narod i građane RH ne treba osjećati izložen po bilo kojem pitanju iz jednostavnog razloga što imamo svoju državu, svoje institucije", rekao je Penava u izjavi za medije.

Dodao je kako skupovi bilo koje vrste koji su sukladni zakonu, Ustavu, koji ne negiraju pravo hrvatskom narodu i državi na postojanje moraju biti dozvoljeni i omogućeni "bez obzira na to koliko se slagali ili ne slagali s tim".

Upitan osjeća li se djelomično odgovoran, kako tvrdi dio oporbe, da je premijer s njim pustio "duha iz boce" jer nije htio SDSS u Vladi, Penava je poručio kako su za SDSS "100 posto odgovorni".

"To je odgovornost moja osobna i Domovinskog pokreta, odgovorni smo i za to što smo unutar Vlade, s partnerima u Vladi, osigurali atmosferu da i Marko Perković Thompson može pjevati bez problema, bez da dobije nekakve prekršajne naloge", odgovorio je.

Odgovorni smo i za to, dodao je, da konačno i hrvatske institucije poput HAZU-a mogu slobodno donijeti svoj stav o povijesnom hrvatskom grbu koji počinje s bijelim poljem "pa da ne moramo više i tu govoriti u tišini i šaputati", te da je priznat dignitet postrojbi iz Domovinskog rata poput HOS-a ili Jean-Michela Nicoliera, čijem ukopu ćemo svjedočiti za koji dan.

Penava je rekao i da su pri tome u svakom trenutku komunicirali da su protiv svih totalitarizama - nacizma, fašizma, komunizma, istaknuvši da su sve to mračna razdoblja.

Penava: Zašto u Hrvatskoj nijedna manjina nema problem, osim Srba?

"Ovaj incident, kao i svaki takve vrste, osuđujemo, doista mislimo da nema mjesta nasilju. Međutim, mnogi se tu prave da se nekakva prošlost nije dogodila pa ja moram postaviti jedno pitanje svim tim ljudima i javnosti: Zašto u Hrvatskoj nijedna manjina nema problem, osim Srba?", upitao je.

Podsjetio je na više desetljeća "kontinuirane velikosrpske propagande i pretenzija ka hrvatskoj kulturi", dodavši kako nije čudno zašto dio ljudi u Hrvatskoj ima ogromno nepovjerenje prema Srbiji, velikosrpskoj politici i Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao protagonistu tih politika.

"To su nekakvi uzroci kojih moramo biti svjesni, ali definitivno zadatak je i mene i DP-a i Vlade osigurati svim građanima u Hrvatskoj da mogu biti slobodni, da mogu izražavati svoje afinitete u domeni kulture, vjeroispovijesti i u svim drugim mogućim domenama dokle god to ne ulazi u prostor tuđih sloboda i zapravo ne ruši temelje RH", poručio je Penava.

Upitan treba li mijenjati Poslovnik Hrvatskog sabora da se ubuduće spriječe okrugli stolovi poput onog o ustaškom logoru Jasenovac, Penava je rekao da su protiv narušavanja bilo čijih sloboda i izražavanja stavova te dodao da je na medijima i javnosti da prosude o prihvatljivosti različitih politika.

Penava nije komentirao Domovinski pokret Split i Domovinski pokret Splitsko-dalmatinske županije koji su podržali incident u kojem je sinoć u Splitu grupa od stotinjak mlađih osoba u crnim kapuljačama prekinula program Dana srpske kulture i rastjerala sudionike među kojima je bilo djece i starijih. Lokalni DP-ovci su izrazili i "ogorčenje" zbog pokušaja organiziranja, kako su naveli, "takozvane večeri srpskog folklora“ u danima uoči obilježavanja žrtve Vukovara i Škabrnje.