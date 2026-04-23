Oglasio se Penava o ostavci Josipa Dabre: ''U nedjelju, 19. travnja, obavio sam razgovor..."

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je u četvrtak da je osobno zatražio od Josipa Dabre da podnese ostavku na mjesto glavnog tajnika stranke, a na toj će ga poziciji zamijeniti državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva Mladen Barać.

''U nedjelju, 19. travnja, obavio sam razgovor s glavnim tajnikom Dabrom, na povratku iz Nove Gradiške, kada sam ga zamolio da učini ovaj korak jer smatram da je potrebna reorganizacija unutar stranke. On je to, u dogovoru sa mnom, učinio u ranim jutarnjim satima sljedeći dan'', rekao je Penava na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Dabro je jutros objavio priopćenje u kojem navodi da je podnio neopozivu ostavku na mjesto glavnog tajnika DP-a.

''Odlučio sam se na ostavku potpuno uvjeren da s tim dodatno otvaram prostor jasnijoj političkoj odgovornosti predsjedniku stranke, što relaksira rukovođenje Domovinskim pokretom i sve nas zastupnike u Hrvatskom saboru'', poručio je. Naveo je i da je ostavku prvi put ponudio u veljači ove godine, kada je snimljen kako pjeva stih posvećen ustaškom poglavniku Anti Paveliću.

''Dopustite da mi unutar DP-a imamo svoju glavu i da povlačimo poteze onda kada mi to dogovorimo i odlučimo, a ne kada se digne graja ili kada određeni politički akteri misle da je to oportuno'', odgovorio je Penava na pitanje zašto tada nije bila prihvaćena Dabrina ostavka.

Što se mene tiče, Dabro ostaje u stranci i saborskom klubu

Rekao je i da, što se njege tiče, Dabro ostaje u stranci i u saborskom klubu. Novi glavni tajnik DP-a je Mladen Barać, državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva, koji je do sada bio međunarodni tajnik stranke.

U zadnjih godinu i pol Dabro je bio predmet više afera, počevši od snimke na kojoj puca iz vatrenog oružja kroz prozor automobila, nakon čega podnosi ostavku na mjesto ministra poljoprivrede. Ubrzo nakon toga u javnost je procurila nova snimka na kojoj je iz vatrenog oružja pucao njegov maloljetni sin. Tada je i uhićen, te je nekoliko dana proveo u pritvoru.

''DP je čvrsto stajao iza Josipa Dabre proteklih mjeseci, kao što je čvrsto stajao iza svakog svog člana. Nema stranke koje bi se tako kompaktno držala kao što se držao DP'', istaknuo je Penava.

Upitan je li Dabrinu ostavku ''primio s olakšanjem'', kao što je to on naveo u priopćenju, predsjednik DP-a odgovorio je da je ''preozbiljan čovjek da bi se hvatao doskočica''.

Pjevanje stiha o Anti Paveliću oštro je tada osudio HSLS, partner u vladajućoj većini, zbog čega se otvorilo pitanje stabilnosti vladajuće većine ako Dabro ostane na svojim pozicijama.

Dabro je u pismu istaknuo da je stranka ''zbog pretjerane brige o interesima partnera u koaliciji, s realnim zanemarivanjem načelnih politika, dopustila dirigiranim komentarima i daleko nelegitimnim političkim akterima da joj javno i bezobrazno nastave kadrovirati unutarnje odnose''.

''Za sve što je gospodin Dabro pisao, jedina ispravna adresa gdje ćete tražiti odgovore je gospodin Dabro'', rekao je Penava.

Na kraju je predstavio i novog člana DP-a, Danijela Kovačeca, načelnika Općine Kapela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.