Više od 1,5 milijuna djece sudjelovalo je u studiji o povezanosti paracetamola u trudnoći i autizma, mit je još jednom razbijen

Uzimanje paracetamola za vrijeme trudnoće ne može se povezati s s razvojem autizma među djecom, pokazali su rezultati nacionalne studije provedene u Danskoj.

Praćenjem više od milijun i pol djece rođene između 1997. i 2022., među kojima ih je 31.098 bilo izloženo paracetamolu u maternici, autizam je kasnije dijagnosticiran kod 1,8 posto djece izložene lijeku i kod 3 posto djece koja nisu bila izložena tome lijeku, objavili su danski istraživači u stručnome časopisu JAMA Pediatrics.

Izostanak međusobne povezanosti (lijeka i bolesti) znanstvenici su mogli potvrditi i nakon što su uzeli u obzir pojedinačne čimbenike rizika, uključujući dozu lijeka i tromjesečje trudnoće u kojemu je lijek korišten, stoji u danskom izvještaju.

Ni švedska studija iz 2024. nije otkrila povezanost između autizma i upotrebe paracetamola (acetaminofena) za vrijeme trudnoće.

Pregled 46 ranije provedenih studija tijekom prošle godine, koje su proveli američki znanstvenici, ukazao je na potencijalnu povezanost prenatalne izloženosti paracetamolu i neuroloških razvojnih poremećaja poput autizma i poremećaja hiperaktivnosti s deficitom pažnje kod djece, ali su stručnjaci kazali kako se studijama nije dokazalo da je ta stanja prouzročio upravo paracetamol.

Savjetovali su trudnicama da nastave koristiti paracetamol po potrebi, u najnižoj mogućoj dozi i u najkraćem mogućem razdoblju.

Trump bez dokaza uzbunio javnost

U rujnu je Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) objavila da pokreće postupak promjene oznake na paracetamolu kako bi se upozorilo na to da njegova upotreba među trudnicama može biti povezana s povećanim rizikom od razvoja autizma i ADHD-a. Naime, u vrijeme objave FDA američki predsjednik Donald Trump rekao je da ni trudnice ni dojenčad ne bi smjeli uzimati taj lijek zbog njegove povezanosti s autizmom.

Nakon toga su nacionalne i međunarodne medicinske i liječničke grupe osudile predsjednikove izjave, tvrdeći da se ne temelje na dokazima.

Mjesec dana nakon što je FDA izvijestila da će preporučiti ograničenu upotrebu Tylenola (američkog lijeka koji je po sastavu paracetamol) u trudnoći, aktualni američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. rekao je da dokazi ne upućuju na to da Tylenol definitivno uzrokuje autizam, ali da ga i dalje treba koristiti s oprezom.

FDA je odbio komentirati status planirane promjene oznake.