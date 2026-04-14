Granična policija zaustavila Rumunja, a kad su otvorili prtljažnik automobila, uslijedio je šok

Granična policija uhvatila je novog počinitelja koji je za novac prevozio strane državljane koji su ilegalno ušli u Hrvatsku. Uz to je imao i lažnu prometnu dozvolu.

Naime, službenici Postaje granične policije Slavonski Brod u nedjelju u večernjima satima na području općine Oriovac zaustavili su osobni automobil nizozemskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji rumunjski državljanin. Otkrili su da je u prtljažniku, koji se ne može otvoriti iznutra, prevozio više stranih državljana za koje su posumnjali da su nezakonito prešli državnu granicu.

Vozač je uz to policajcima predao prometnu dozvolu nizozemske, za koju se ispostavilo da je krivotvorina. Rumunj je zbog tih kaznenih djela uhićen i priveden u prostorije policije.

Istragom je utvrđeno da je za unaprijed dogovorenu novčanu naknadu u automobil preuzeo navedene strane državljane koje je namjeravao prevesti do dogovorenog odredišta. Muškarac je, nakon što su mu izdali obavezni prekršajni nalog, u ponedjeljak u večernjim satima predan pritvorskom nadzorniku PU brodsko-posavske.

Prema stranim državljanima proveden je postupak sukladno odredbama Zakona o strancima.