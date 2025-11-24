Ovo malo mjesto bilo je prva crta južne obrane Osijeka, a potpunu tragediju izbjegli su probojem: "Selo je grmilo, zemlja je drhtala od granatiranja"

U Laslovu je obilježena 34. obljetnica proboja. To malo slavonsko selo, većinski naseljeno Mađarima, bilo je prva crta južne obrane Osijeka.

Otpor je pružalo 152 dana, no nakon pada Vukovara, a potom i Ernestinova, našlo se u okruženju i proboj je bio jedini način da se spase životi, u čemu su i uspjeli.

U obrani sela poginulo je 48 branitelja i civila, a za 15 osoba još se traga. Počast poginulima odali su mještani, članovi obitelji, branitelji i ministar obrane.

"Selo je grmilo, zemlja je drhtala od granatiranja ranom zorom. Punktove je bilo jako teško održati, bili su stalni pokušaji pješadije, tenkovskih upada, bilo je jezivo. Epilog toga je da smo već u 12 sati imali 9 poginulih branitelja i nekoliko ranjenih", prisjetio se Ladislav Kočiš, zapovjednik obrane Laslova.

Ladislav Kočiš, zapovjednik obrane Laslova

"Treba naglasiti da su Laslovo i Laslovčani, te branitelji i civili, koji su jako dugo odolijevali napadima, uspjeli hrabrom odlukom svog zapovjednika probiti se iz obruča koji ih je okruživao, jer zasigurno bi ih čekala sudbina Vukovara i vukovarske Ovčare da to nisu učinili", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.