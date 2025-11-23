Izbor vodstva Vrhovnog suda u blokadi: "Most je dva puta doveo HDZ na vlast, pa bi bolje bilo da šute"

Nakon tri javna poziva, blokade saslušanja u Saboru, pa potpisa s ljevice da se sve požuri - još uvijek nije jasno kada će se kandidati predstaviti pred zastupnicima. A bez mišljenja odbora za pravosuđe - nema ni kandidata.

Pet potpisa bilo je dovoljno da suzbije plan Nikole Grmoje koji je blokirao izbor čelne osobe Vrhovnog suda. Grmoja je od USKOKa tražio informaciju je li sutkinja Mirta Matić odavala informacije iz istraga svom bivšem suprugu. Ona je takve navode ranije demantirala

"Nisu željeli čekati da se USKOK očituje o tome nego su požurili vjerojatno po nalogu s Pantovčaka sazvati tu sjednicu kako se sutkinja Matić ne bi dublje kompromitirala", rekao je Nikola Grmoja, predsjednik odbora za pravosuđe (Most).

USKOK se nije oglasio, a potpise za održavanje saslušanja skupio je oporbeni lijevi blok.

"SDP je skupio potpise za sazivanje sjednice s jasnom namjerom da neovisne institucije funkcioniraju. Imamo mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda, imamo mišljenje PRH i nemamo više što čekati. A što se tiče prozivki iz MOST-a reći ću im samo da su dva puta doveli HDZ na vlast pa bi bolje bilo da šute", rekao je Mišel Jakšić, član odbora za pravosuđe (SDP).

"Odbijanjem sazivanja ove sjednice po ovoj točci Grmoja je pokazao da ne zna funkcionirati institucionalno, jer sva sporna pitanja, pa i ono koje njega muči, doista se trebaju riješiti na sjednici odbora, ali na sjednici", dodala je Dalija Orešković, članica odbora za pravosuđe (DOSIP).

No kada će se sjednica održati, Grmoja ne otkriva. Poslovnik sabora tek nalaže da je sazove u roku od osam dana.

"Ispalo je sada da se jedini MOST dosljedno bori protiv korupcije to nije nešto što me raduje nego me ozbiljno zabrinjava da od svih političkih opcija u Saboru jedino MOST ima jednake kriterije", rekao je Grmoja.

Šime Savić Foto: Dnevnik Nove TV

Na sjednici zastupnici trebaju saslušati troje kandidata: odvjetnika Šimu Savića, profesoricu Aleksandru Maganić te sutkinju Mirtu Matić. Matić ima podršku predsjednika Republike - dok HDZ i dalje ne otkriva svoje karte.

Aleksandra Maganić Foto: Dnevnik Nove TV

Mirta Matić Foto: Dnevnik Nove TV

"Ja sam je primio i saslušao i rekao da se može javiti kao i svatko drugi, a da ćemo odluku donijeti naknadno", rekao je početkom studenog predsjednik Andrej Plenković. Svoju će odluku donijeti tek kad saslušaju kandidate, uvjerava HDZ.

"Ne bih u ovom trenutku špekulirao, vidjet ćemo kad se završi razgovor, nakon što se analizira program, onda ćemo donbijet odluku hoćemo li podržati nejkig od kandidata. Predsjednik Vrhovnog suda je čelnik sudbene vlasti u Hrv, iz toga razloga je dobro da imamo osobu koja ima puni legitimitet kroz mandat koji mu daje Sabor", rekao je Ivan Malenica, član odbora za pravosuđe (HDZ).

Ako sjednicu ne sazove šef odbora, uvijek je može inicirati predsjednik sabora. No on je već ranije poručio da će takav potez povući tek kad i ako se iscrpe sve druge mogućnosti.